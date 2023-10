Presa e chicoteada recebe o Prêmio Nobel da Paz

O Comitê Nobel em Oslo anunciou na sexta-feira que Narges Mohammadi, uma ativista iraniana dos direitos humanos, será a laureada do Prêmio Nobel da Paz de 2023. Esta notícia é um tributo à coragem de Mohammadi em sua incansável luta pelos direitos das mulheres no Irã, mesmo enquanto permanece presa em seu país natal, informou o 20min.ch.

Narges Mohammadi tem sido uma figura central na defesa dos direitos das mulheres e da liberdade de expressão no Irã. Sua dedicação a essas causas a levou a várias prisões desde 1998, com sentenças totalizando 31 anos de prisão e 154 chicotadas, conforme revelado pela presidente do Comitê Nobel.

Atualmente, ela está detida desde novembro de 2021, sob a acusação de propaganda contra o Estado. O Prêmio Nobel da Paz deste ano presta homenagem a essa destemida ativista e à sua luta incansável.

Reconhecimento mundial

O Prêmio Nobel da Paz de 2023 também reconhece as centenas de milhares de pessoas que se manifestaram contra a discriminação e opressão das mulheres pelo regime teocrático no Irã. Este prêmio destaca a resiliência e a coragem das mulheres iranianas em sua busca pela igualdade.

Palavras de Narges Mohammadi

Em um comunicado ao New York Times na sexta-feira, Narges Mohammadi afirmou: "Nunca deixarei de lutar pela realização da democracia, da liberdade e da igualdade". Este reconhecimento com o Prêmio Nobel da Paz a tornará ainda mais resiliente e determinada em sua missão".

No ano passado, o Prêmio Nobel da Paz foi concedido ao advogado bielorrusso de direitos humanos Ales Byaljazki, juntamente com organizações de direitos humanos russas e ucranianas. Eles foram homenageados por seu compromisso com a sociedade civil, pelo direito de criticar o poder e pela proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos.

O Prêmio Nobel da Paz, diferentemente dos outros Prêmios Nobel, é entregue em Oslo, na Noruega. Os vencedores em diversas categorias já foram anunciados, cada um recebendo onze milhões de coroas (cerca de 912 mil de francos) por categoria.

Narges Mohammadi agora se junta a uma lista ilustre de laureados do Prêmio Nobel da Paz, refletindo seu impacto e dedicação incansável na luta pelos direitos das mulheres e pela liberdade no Irã.