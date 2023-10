Percevejos ameaçam Londres e Paris e resistem a inseticidas

Londres e Paris estão enfrentando uma invasão de percevejos "super" mutantes, enquanto essas pragas se tornam cada vez mais resistentes aos inseticidas, de acordo com especialistas em controle de pragas.

Os insetos sanguessugas agora estão mais difíceis de erradicar do que nunca, uma vez que desenvolveram uma notável resistência aos sprays de pesticidas, revelaram exterminadores na França.

Como resultado, hotéis e empresas de transporte em todo o Reino Unido estão se preparando para uma investida de visitantes indesejados, informou o Dailystar.

Nicolas Roux de Bezieux, do site de controle de pragas Le site des spécialistes des nuisibles domestiques - Comparateur, diagnostic en ligne, conseils - Badbugs, alertou: "é mais difícil matá-los do que nunca. Os controladores de pragas têm que voltar para matá-los novamente porque eles sobrevivem à pulverização". As picadas desses parasitas causam coceira dolorosa e estão gerando pânico ao infestarem escolas, trens e cinemas em toda a capital francesa.

A situação levou a medidas drásticas por parte de empresas de transporte. A Air France prometeu aterrar qualquer aeronave com percevejos detectados a bordo, enquanto a Eurostar se comprometeu a desinfetar seus trens entre Londres e Paris na menor dúvida de infestação.

Em Londres, os chefes da Transport for London (TfL) afirmaram que estão monitorando a rede de metrô após imagens virais chocantes mostrarem o que parecia ser um percevejo em um dos vagões.

Além disso, pelo menos uma grande rede hoteleira já começou a questionar os hóspedes no check-in para saber se eles chegaram da França. Os quartos daqueles que viajaram da França e receberam uma limpeza profunda por especialistas em controle de pragas quando saem.

Um gerente de um dos hotéis do Millennium Hotels and Resorts no Reino Unido revelou: "assim que os hóspedes saem, colocamos aquele quarto específico fora de serviço e simplesmente limpamos tudo novamente".

A TfL reforçou que não está ciente de nenhum surto em Londres, mas continuará a implementar medidas rigorosas de limpeza em seus trens, tanto no interior quanto no exterior, para garantir a segurança dos passageiros. A situação dos percevejos representa um desafio crescente para as autoridades e empresas que precisam encontrar soluções eficazes para controlar essa invasão persistente.