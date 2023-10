Uma proprietária de uma casa em Greenleigh, na Austrália, ficou surpresa ao notar uma criatura da cor de um arco-íris presa dentro de um tubo. O animal teria caído em seu cano de esgoto e não conseguiu se soltar, segundo um relato do portal The Dodo.

Ao se dar conta, a mulher contatou a entidade de cuidados de animais selvagens da região, o Wildcare Queanbeyan, para solicitar socorro. Ela também comunicou à empresa responsável pela instalação da tubulação, a fim de trazerem as ferramentas para desmontar os canos e salvar a criatura.

O animal se tratava de uma ave rosela.

“Fiquei com medo antes mesmo de chegar”, disse a resgatadora Maryanne Gates ao The Dodo. “Pode ser complicado tirar os pássaros dos canos de esgoto, e já era fim de tarde e logo estaria escuro. Muitas roselas vermelhas (e outros pássaros) caem nos canos de esgoto nesta época do ano porque estão procurando um lugar para fazer ninhos, e um cano de esgoto se parece um pouco com um tronco oco.”

Mulher se depara com criatura ‘arco-íris’ ao olhar dentro de cano e fica surpresa (Reprodução/Facebook - Wildcare)

Sendo assim, a equipe de socorristas e da instalação da tubulação tiveram que abrir o cano de esgoto. Algum tempo depois o pássaro se viu livre.

Pós-resgate

A fim de acompanhar o estado da ave, Gates resolveu levá-la para casa durante a noite.

“Não houve ferimentos óbvios, mas estava em estado de choque e desidratado”, disse Gates. “Levei para casa para hidratar e aquecer durante a noite. Felizmente, ele se recuperou rapidamente e na manhã seguinte estava comendo a maçã e as sementes que ofereci.”

Após a recuperação da ave, Gates a levou de volta ao local onde foi encontrada. Em seguida, retornou para a natureza.

“[Eu] pude ver (e ouvir) sua família nas árvores”, disse Gates. “Roselas carmesim são pássaros em bando e geralmente encontrados em grupos familiares barulhentos. Soltei a rosela e ela voou direto para a árvore, onde outras pessoas se juntaram a ela.”