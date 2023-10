Mulher processa Disney por ferimento em toboágua

Uma mulher está processando a Walt Disney Parks and Resorts, alegando ter sido gravemente ferida devido a um "doloroso desgaste" em um toboágua do parque aquático Typhoon Lagoon, na Flórida (EUA).

A vítima, que estava comemorando seu 30º aniversário em outubro de 2019, decidiu enfrentar uma das atrações mais emocionantes do parque - o toboágua em alta velocidade conhecido como Humunga Kowabunga, de acordo com informações do NY Post.

Os aventureiros que escolhem essa atração mergulham de uma altura de 65 metros em uma descida quase vertical, atingindo velocidades que podem chegar a 65 km/h, conforme detalhado no processo judicial obtido pela emissora de televisão WESH, da Flórida.

disney-1

Imagem: site Disney World

Antes de iniciar sua descida, a mulher alega que seguiu as instruções fornecidas, cruzando as pernas nos tornozelos. No entanto, à medida que se aproximava do final da descida, seu corpo se levantou, fazendo com que ela fosse lançada no ar e colidisse com a superfície do toboágua. Esse impacto aumentou a probabilidade de suas pernas ficarem descruzadas, de acordo com o processo.

Os ferimentos resultantes dessa experiência traumática incluíram a força dolorosa de seu maiô entre as pernas e a entrada violenta de água em seu corpo, causando imediatamente dor e sangramento quando ela finalmente caiu na água parada no fundo do toboágua.

Posteriormente, a vítima foi levada de ambulância para um hospital e, mais tarde, transferida para outro centro médico para tratamento especializado devido a lacerações graves, danos aos órgãos internos e uma hérnia, de acordo com documentos judiciais.

O processo alega que a Disney foi negligente ao não alertar os visitantes sobre os riscos associados ao toboágua e por não fornecer roupas de banho de proteção adequadas.

A mulher e seu marido estão buscando uma indenização que ultrapassa os US$ 50 mil (cerca de R$ 257 mil) como forma de compensação pelos danos sofridos. A ação legal destaca a importância da segurança nas atrações de parques temáticos e levanta questões sobre a responsabilidade das empresas em garantir a proteção dos visitantes em suas instalações.