Modelo revela como abstinência fortaleceu seu casamento

Recentemente, a modelo Christy Young e seu marido jogador de rugby, Max King, abriram o coração sobre uma decisão que tomaram durante o noivado, que agora consideram ter fortalecido profundamente o relacionamento deles. O casal, que é cristão, optou por se abster do sexo até o casamento, e Christy compartilhou detalhes sobre a primeira noite juntos após a cerimônia de casamento íntima.

Christy, de 25 anos, casou-se com Max em uma cerimônia que celebrou não apenas sua união, mas também a decisão que tomaram como casal. Os dois foram apresentados por seu pastor e, desde então, Christy atribui parte do sucesso de Max nos campos de rugby à escolha deles de não ter relações sexuais durante o noivado.

Após o dia especial, Christy revelou que os recém-casados estão desfrutando plenamente de sua nova relação como marido e mulher. Embora ela prefira manter alguns detalhes do relacionamento em particular, ela afirmou que estão "aproveitando os frutos do casamento".

Christy reconhece que a decisão de não dormir juntos foi desafiadora, mas ela acredita firmemente que essa escolha fortaleceu o relacionamento deles. Ela recomenda a outros casais seguir o mesmo caminho, explicando que a abstinência "fortalece o relacionamento".

Segundo ela: "não tivemos sexo como uma distração, então tivemos que realmente sair em encontros e passar o tempo juntos de outras maneiras que não fossem apenas 'Netflix e relaxar'."

Ela enfatiza a importância de construir a amizade e o amor antes da intimidade física, afirmando: "construímos a amizade e o amor primeiro, e o sexo é o toque final. Posso honestamente dizer que Max e eu temos o melhor relacionamento porque esperamos".

Não é a primeira vez que o casal fala sobre sua decisão de se abster do sexo até o casamento. Christy já havia discutido isso em uma entrevista de rádio após anunciarem o noivado em fevereiro.

Ela enfatizou a importância de sua fé em seu relacionamento e como a comunicação melhorada e o apoio mútuo foram resultados diretos dessa escolha.