Menino de 2 anos se afoga na piscina enquanto mãe dormia

Uma tragédia abalou a cidade de Oregon, Ohio (EUA), quando o pequeno Marcus Hall, de apenas 2 anos de idade, se afogou na piscina de um vizinho. O incidente ocorreu enquanto a mãe dormia e o pai estava no trabalho, deixando uma família devastada e a comunidade em luto.

A terrível descoberta foi feita pela polícia local, após a mãe, em estado de desespero, não conseguir encontrar seu filho. Marcus, carinhosamente chamado de Mar Mar, foi encontrado no fundo da piscina . As autoridades agiram rapidamente, levando-o às pressões para o hospital, mas infelizmente, seus esforços foram em vão e o menino foi declarado morto.

O pai, Anthony Hall, emocionalmente abalado, falando sobre sua dor com a mídia, lembrou do sorriso adorável do filho. Segundo ele, Marcus e seu irmão de 4 anos estavam em casa, com a mãe, quando decidiram sair.

Um vizinho alertou as autoridades ao notar o menino de fralda perseguindo um cachorro sem a supervisão de um adulto.

Toddler Marcus Hall drowns in neighbor's pool after wandering from home https://t.co/ycPL3nZGCf — James Dupeire (@DupeireJames) October 9, 2023

Infelizmente, uma violação das normas de segurança foi identificada na piscina do vizinho, pois deveria haver uma cerca ao redor para evitar tais tragédias. O Serviço Infantil está agora investigando o caso, enquanto a comunidade se une em apoio à família Hall, enfrenta esta perda inimaginável.