Formar laços sociais é importante, seja em amizades profundas ou com conhecidos

No estudo de Harvard intitulado "The Study of Adult Development," a conclusão foi clara: a verdadeira chave para a felicidade reside em ter amizades profundas e positivas, ou seja, amigos de verdade. No entanto, um aspecto muitas vezes subestimado desse equilíbrio emocional é a importância dos "laços fracos" ou conexões com conhecidos.

Mark S. Granovetter, em sua publicação de 1973 intitulada "The Strength of Weak Ties," cunhou o termo "laços fracos" para descrever essas conexões menos profundas. Isso inclui os vizinhos que cumprimentamos diariamente, colegas de trabalho e até mesmo pessoas que conhecemos em redes sociais.

A teoria por trás dos "laços fracos" é que eles são essenciais para acessar informações novas e diversas que nosso círculo íntimo não possui. Essas informações podem abrir portas para oportunidades de carreira e aumentar nossas interações sociais.

Um estudo de 2016 destacou a importância dessas conexões no ambiente de trabalho, sugerindo que receber ajuda dos "laços fracos" está relacionado ao sucesso profissional precoce, enquanto os "laços fortes" podem levar a desajustes.

Em 2014, as pesquisadoras Gillian M. Sandstrom e Elizabeth W. Dunn publicaram um estudo que reforçou a relevância dos "laços sociais com pessoas conhecidas" na felicidade da população. Eles investigaram se o bem-estar estava ligado apenas às interações com amigos íntimos e familiares. Surpreendentemente, descobriram que interagir com colegas e conhecidos também contribuía para a felicidade".

Os resultados enfatizaram o poder dos "laços fracos," indicando que "até mesmo interações sociais com os membros mais periféricos de nossas redes sociais contribuem para nosso bem-estar", como afirmaram as autoras do estudo.

Portanto, não devemos subestimar nossas interações com conhecidos, pois, mesmo que não sejam amizades profundas, podem contribuir para nossa felicidade. Essas interações aumentam nosso sentimento de pertencimento a um grupo social, reduzem a solidão e favorecem o apoio emocional, além de potencialmente estabelecer novas amizades e tornar nosso tempo no trabalho mais agradável.

Em resumo, ter amigos verdadeiros é fundamental para a felicidade, mas não devemos ignorar o poder dos "laços fracos" em nossa jornada para uma vida mais plena e satisfatória. Essas conexões, muitas vezes negligenciadas, desempenham um papel significativo em nosso bem-estar emocional e social.