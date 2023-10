Equipe de uma casa de repouso realiza sonho de moradora de 96 anos

Uma residente de uma casa de repouso de Wiltshire realizou o sonho de sua vida de andar em uma carruagem puxada por cavalos após um apelo público por ajuda nas redes sociais locais.

Conforme divulgado no site Gazette & Herald, Doris Smith, 96 anos, que mora no The Wingfield Care Home em Trowbridge, sempre quis andar em uma carruagem puxada por cavalos, desde a infância, e a equipe estava determinada a tornar seu desejo uma realidade.

Eles provaram o velho ditado, nunca é tarde demais, depois que TitaniaWheeler, coordenador de atividades do Wingfield, fez um apelo nas redes sociais locais para ver se alguém poderia ajudar.

Titania disse: “Uma adorável senhora local chamada Lubin, que mora com o marido em uma fazenda em Edington, respondeu ao apelo e na segunda-feira o sonho de Doris se tornou realidade”.

Doris viajou com os membros da equipe Tracey e Michaela da Housecroft Farm, parando apenas para tomar um café e um donut no pub Three Daggers em Edingtion antes de embarcar em sua jornada!

Eles conheceram os pôneis, mãe e filha, Luna e Rosalie, que gentilmente puxaram a carruagem para Doris em seu passeio panorâmico pela área.

Doris, que se mudou para The Wingfield no início deste ano, disse: “Eu estava à beira das lágrimas. Não pude deixar de sorrir, o passeio foi maravilhoso e com paisagens lindas.

“É uma sensação incrível saber que um grupo tão amoroso de pessoas, não só de casa, mas também da comunidade, se preocupa tanto comigo que me ajudou a viver um sonho.”

Ansitha Sasi, gerente geral do The Wingfield, disse: “Acreditamos que vale a pena valorizar cada momento. Queremos que todos de quem cuidamos saibam o quanto são importantes para nós aqui no The Wingfield.

“É uma prova do trabalho árduo e da dedicação da equipe daqui para tornar realidade os sonhos dos nossos moradores. Foi maravilhoso ver o quão feliz Doris estava – e a equipe também adorou fazer parte disso.”

A casa de repouso Wingfield em Wingfield Road, Trowbridge, é administrada pela Barchester Healthcare, um dos maiores prestadores de cuidados de saúde do Reino Unido.

