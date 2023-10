Corte Solidário: barbeiro proporciona alegria com serviço gratuito nas ruas da cidade

Um habilidoso barbeiro está trazendo alegria às ruas de Salvador, oferecendo cortes de cabelo gratuitos para os moradores da cidade.

Marcos Vinicius Marques, conhecido como Vini Marques, começou sua jornada como barbeiro atendendo amigos de forma informal. Agora, ele se tornou um profissional bem-sucedido, elevando a autoestima dos habitantes de Salvador.

Equipado apenas com uma câmera e o essencial para cortes de cabelo, Vini oferece seus serviços na Praia do Forte e Camaçari. Em um dos vídeos, ele é visto em um mercado aberto cortando o cabelo de Zulima, uma vendedora local. “Ficou incrível, estou amando! Muito obrigada!”, exclamou a vendedora, agora com um novo visual.

A gratificação de Vini vem do sorriso das pessoas. “A parte mais recompensadora do meu trabalho é ver a transformação nos rostos das pessoas. Mesmo em meio à correria do dia a dia, quando elas param e me dão a oportunidade de fazer um corte que as deixe felizes, não tem preço”, compartilhou o barbeiro.

Superar a resistência inicial das pessoas é o maior desafio, mas com paciência, os moradores cedem e, no final, todos estão radiantes. “Às vezes, digo que sou um iniciante, outras vezes que sou um barbeiro experiente. As pessoas podem hesitar no início, mas acabam dando uma chance, mesmo sabendo que estou aprendendo”, explicou Vini.

No entanto, o resultado torna cada desafio valioso. “A gratidão nos olhos das pessoas e os comentários positivos dos outros são evidências do impacto do meu trabalho. Muitos dizem: ‘Ficou ótimo, eu também gostaria de mudar’. Isso faz tudo valer a pena”, comentou ele.

Antes de se dedicar à barbearia, Vini experimentou várias outras profissões, incluindo bartender, garçom e vendedor. Apesar de já ter tido sua própria barbearia, ele decidiu explorar novos caminhos.

Além de cortar cabelos, ele se especializou e agora ministra cursos para jovens aspirantes a barbeiros. Muitos deles enfrentam dificuldades para encontrar clientes no início de suas carreiras, e foi isso que inspirou Vini a oferecer seus serviços a desconhecidos nas ruas. Ele mostra que é possível ser um excelente barbeiro, mesmo sem ser amplamente conhecido.

Com a crescente notoriedade, Vini planeja expandir seus cursos, proporcionando mais oportunidades para os jovens. “Tenho planos de criar um espaço colaborativo, onde empreendedores possam compartilhar seu conhecimento gratuitamente, oferecendo aulas uma vez por mês”, revelou ele.

Além disso, ele pretende estabelecer uma barbearia itinerante, levando seu talento para outras cidades. “Eu posso não conseguir cortar milhares de cabelos em um único dia, mas posso transmitir uma mensagem positiva para milhares de pessoas. Estarei presente naquele local, naquele dia, compartilhando minha mensagem com todos”, explicou Vini.

