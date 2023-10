Centenas de maritacas ‘invadem’ casa de idoso de 84 anos para se alimentar todos os dias

Um senhor simpático e um grupo de maritacas é o que se pode observar por quem passa pela região do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo logo pela manhã.

As aves esverdeadas, que voam em bando, vão direto para a Avenida Sapopemba diariamente, em busca de alimento na casa de Florêncio Lopez Fernandes, de 84 anos, também conhecido como Florêncio Maritaca.

O senhor, que é espanhol, alimenta os pássaros duas vezes por dia diretamente da janela de casa, desde 2015.

De acordo com Florêncio, a amizade com os pássaros verdes em 2015, quando dois periquitos, parentes dos papagaios e maritacas, começaram a pousar em sua janela para se alimentar dos restos de comida. Logo os periquitos se multiplicaram e viraram quatro, e depois oito, porém, eles perderam espaço para as maritacas.

LEIA TAMBÉM: Beleza a impediu de fazer sexo nos últimos dois anos, revela modelo

Confira o vídeo a seguir, publicado em 2019:

“Os periquitos eram menorzinhos e comiam mais devagar. Logo as maritacas, que são maiores, descobriram a boquinha e começaram a vir em bando. Nunca mais foram embora”, diz o senhor em entrevista ao g1.

De acordo com o ‘encantador de aves’, atualmente são mais de 100 maritacas que o visita. Elas começaram com um grupo pequeno, mas foram procriando.

“Basta abrir os primeiros raios de sol, por volta das 6h da manhã, que elas já estão na minha janela. São o meu despertador. O dia que tem chuva forte, e elas não aparecem, eu fico até triste”.

Segundo Florêncio, que não tem filhos, as aves são suas companheiras. “É uma satisfação enorme alimentar esses pássaros. Eles são a minha família de asas. São inteligentes e carinhosas feito gente de verdade. Tem dia que eles ficam no fio esperando eu colocar a comida e dá para contar mais de cem deles empoleirados.”

Ele até brinca, explicando sobre a capacidade delas ‘preverem’ a chuva.

“Muitas delas vivem no Parque Ceret ou vêm lá da Mooca. Se vai chover, chegam mais cedo. São mais precisas que os meteorologista da Globo”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Formar laços sociais é importante, seja em amizades profundas ou com conhecidos

⋅ Presa e chicoteada recebe o Prêmio Nobel da Paz