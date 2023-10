Casa à prova de bebês: mulher é criticada não se adaptar para receber o filho da amiga

Uma mulher está sendo duramente criticada por sua melhor amiga depois de alguns contratempos enquanto a recebia em sua casa. Segundo ela, a amiga a acusa de “não preparar a casa corretamente” para receber uma criança de dois anos no local. O relato foi compartilhado por ela no Reddit.

Sem se identificar, a mulher conta que sua amiga, que é mãe solteira, foi passar alguns dias em seu apartamento e levou o filho de 2 anos. Durante os primeiros dias as coisas fluíram tranquilamente, mas logo alguns problemas começaram a surgir.

“Estávamos na cozinha enquanto fazíamos o café da manhã, o filho da minha amiga estava brincando no chão com seus brinquedos e ela precisou sair da cozinha para atender uma ligação”.

“Não estou acostumada a lidar com crianças, então não achei que teria algum problema em sair rapidamente para fazer xixi enquanto o menino brincava e minha amiga estava na sala ao lado com a porta aberta. Eu tive que passar por ela a caminho do banheiro, então ela sabia que o filho estava sozinho”.

“Quando voltei, ela ainda estava ao telefone e a criança na cozinha, mas logo notamos diversas fotos espalhadas pelo chão. Elas ficavam presas por pequenos ímãs na geladeira, e eles podem ser perigosos para crianças. Na mesma hora tentamos ver se ele tinha comido algum, mas assim que o pequeno começou a chorar, corremos ao pronto-socorro”, revela a mulher.

Ela foi acusada de não tornar a casa à prova de crianças

Seguindo com seu relato, a mulher conta que durante todo o caminho a amiga estava em pânico e gritando duramente com ela, a acusando de ter deixado a criança sozinha em um ambiente perigoso.

Após alguns exames, os médicos identificaram que o menino realmente havia comido um dos ímãs, que sairia sozinho. No entanto, quando retornavam para a casa, ela ficou incrédula com a atitude da amiga.

“Ela estava furiosa comigo e exigiu ficar em um hotel enquanto eu voltava para levar suas coisas. Disse que eu deveria ter preparado a casa para receber crianças e ela não confiava em mim porque não sabia ‘quais outros produtos nocivos’ eu tinha deixado passar”.

“Hoje de manhã ela ligou indignada sobre como eu não me desculpei por colocar seu filho em risco e disse que tudo bem eu não gostar de crianças, mas que eu claramente não me importei com o bem-estar do bebê”, conta.

“Eu não me importo de pedir desculpas, mas sou a culpada? Não tenho filhos e crianças por perto e nem me lembrei dos ímãs, por outro lado, tirei todos os produtos de limpeza e remédios do alcance dele”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela não foi culpada do que aconteceu.

“Pais devem olhar seus filhos pequenos, não foi culpa sua. Eles não podem assumir que todos os lugares que visitam são à prova de bebês”, comentou uma pessoa.

“Era responsabilidade dela olhar o filho! Não exija que a casa de outras pessoas seja à prova de bebês. A casa é delas, não sua”, finalizou outra.