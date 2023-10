Aumento da atividade sísmica no Havaí preocupa especialistas

Nos últimos dias, o Havaí tem sido abalado por uma série de terremotos que têm causado preocupação entre os especialistas em vulcanologia. A região em questão é o topo do vulcão Kilauea, localizado na Ilha Grande do Havaí. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) detectou um aumento na atividade sísmica associada à agitação do vulcão, de acordo com NYPost.

O Kilauea é um dos vulcões mais ativos do planeta e tem produzido ciclos intermitentes de lava desde 29 de setembro de 2021. No entanto, os vulcanologistas ressaltam que, apesar dos centenas de terremotos de baixa intensidade, o vulcão não está em erupção ativa no momento. Ainda assim, as mudanças na paisagem lembram períodos de maior atividade.

"Inflação continua a ocorrer em uma taxa ligeiramente mais baixa na área ao sul da caldeira do cume", declarou o USGS. "A inflação no topo de Kīlauea está próxima de seu nível mais alto em mais de 5 anos e quase retornou ao nível observado pouco antes da última erupção em 10 de setembro. A sismicidade sob a região do cume de Kīlauea, que começou em 4 de outubro, aumentou com cerca de 320 terremotos ocorrendo nas últimas 24 horas".

Devido aos potenciais perigos associados à atividade sísmica, o Parque Nacional dos Vulcões do Havaí fechou algumas áreas de estacionamento e trilhas que estão nas proximidades do cume.

O Serviço de Parques Nacionais do Havaí declarou: "o Parque Nacional dos Vulcões do Havaí está monitorando de perto Kīlauea em colaboração com nossos colegas do Observatório de Vulcões Havaianos do USGS. O parque está atualmente aberto, mas os visitantes devem estar preparados e permanecer informados".

Fora do parque nacional, não foram relatados outros impactos da atividade aumentada do vulcão. "As emissões de dióxido de enxofre diminuíram consideravelmente; no entanto, concentrações locais de dióxido de enxofre ou sulfeto de hidrogênio podem persistir em áreas a favor do vento, e os residentes podem ocasionalmente perceber odores desses gases", afirmou o USGS.

É importante notar que o vulcão Kilauea está localizado a mais de 100 milhas de Honolulu, que possui uma população de cerca de 350 mil habitantes. Uma erupção em 2018 destruiu mais de 700 casas e causou centenas de milhões de dólares em danos.

A última vez que um episódio significativo de lava foi testemunhado saindo do vulcão foi em setembro.

No entanto, até o momento, os vulcões próximos, como Mauna Kea, Hualalai e Mauna Loa, permanecem em estado normal, sem relatos de atividade anormal. A situação no vulcão Kilauea continua sendo monitorada de perto pelos cientistas para garantir a segurança da população e dos visitantes.