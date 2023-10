Argentina registra pior desempenho econômico da América Latina

A América Latina está testemunhando uma recuperação econômica, com a maioria dos países registrando crescimento em 2023, impulsionada por suas maiores economias, México e Brasil, que têm fortalecido suas relações econômicas com os Estados Unidos e a China, respectivamente.

Imagem: Gustavo Sanchez/Unsplash

No entanto, a Argentina e o Chile estão em uma situação diferente, pois enfrentam um cenário de estagnação econômica. A economia argentina deve encolher até 3% em 2023, tornando-a uma das duas únicas nações da região a não crescer, com uma previsão de queda de 0,3%. Vários fatores contribuem para essa situação desafiadora.

Imagem: Mick Haupt/Unsplash

Desafios econômicos na Argentina

A Argentina tem enfrentado uma série de desafios econômicos, incluindo uma seca que afetou severamente o país, que é altamente dependente das exportações agrícolas. No entanto, a seca não é o único problema.

Na corrida presidencial argentina, o candidato de extrema direita, Javier Milei, apresentou planos de desregulamentação e privatização como solução para os problemas econômicos do país. Ele prometeu que a Argentina poderá atingir o padrão de vida da Alemanha em 20 anos por meio dessas políticas.

Inflação e cenário financeiro frágil

Um estudo recente da Universidade de Buenos Aires destacou a inflação crescente, com os principais itens do índice de preços ao consumidor aumentando mais de 100% ao ano. O Banco Central da Argentina ficou com reservas negativas, enquanto o setor agrícola sofreu perdas significativas devido à seca.

Os gastos públicos descontrolados também contribuíram para a situação, tornando qualquer tentativa de ajuste econômico desafiadora.

Imagem: Sasha.Stories/Unsplash

Solução

Especialistas enfatizam a necessidade de um alto grau de consenso político na Argentina para garantir mudanças sustentáveis ao longo do tempo e alcançar um crescimento econômico moderado e constante.

Enquanto a Argentina enfrenta desafios econômicos complexos, a questão de criar riqueza e distribuí-la de maneira mais equitativa permanece fundamental para o futuro do país. Conforme a Deutsch Welle, embora enfrente obstáculos, a Argentina tem o potencial de superar seus desafios e buscar um caminho para o crescimento econômico sustentável.