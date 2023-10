Após ataque contra Israel, profecia de Baba Vanga sobre “grande guerra” ressurge

Uma das diversas profecias de Baba Vanga voltou a ser lembrada após ataques do grupo palestino Hamas contra Israel iniciados no último sábado (7).

A ‘vidente’, falecida em 1996 mas que é lembrada por uma série de previsões teria dito que ocorreria uma “grande guerra muçulmana com a Europa”, devido as semelhanças ideológicas dos Estados Unidos com Israel.

Entre as previsões mais famosas da búlgara Baba Vanga, ou Vangelia Pandeva Dimitrova, estão os ataques de 11 de setembro de 2001 contra o World Trade Center, nos Estados Unidos.

“Horror, horror! Os irmãos americanos cairão após serem atacados pelos pássaros de aço. Os lobos uivarão em um arbusto e sangue inocente jorrar”, teriam sido suas palavras. Além deste ataque, ela também teria previsto a tsunami na Ásia em 2004.

Sobre a “grande guerra muçulmana”, conforme publicado pelo Independent, Baba Vanga previu uma invasão à Europa, com a região sendo dominada por um califado muçulmano em 2043.

