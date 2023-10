A troca das fraldas de um bebê pode determinar o rumo do casamento de seus pais

A divisão de tarefas e cuidados com um recém-nascido pode sempre colocar os pais em posições desconfortáveis, no entanto, uma mãe achava que estava lidando bem com a situação até que foi surpreendida por uma declaração do marido. O relato feito por ela no Reddit viralizou rapidamente na plataforma.

Segundo conta a mãe, ao longo do primeiro 1 ano e meio de vida do filho seu marido foi responsável por realizar a maior parte das trocas de fralda. Ela explica que a decisão foi tomada uma vez que o bebê nasceu em plena pandeia e após um parto extremamente traumático, que quase causou sua morte.

“Nós dois trabalhávamos de casa e nosso filho sempre teve muita cólica além de ser exclusivamente amamentado no peito. Então eu passava as noites acordadas amamentando e, aproveitando os momentos de sono dele, cortando as unhas, escovando dente e outras coisas mais. Meu marido cuidava dos banhos e fraldas do bebê”.

“Com o fim da pandemia, nós conseguimos uma babá para ajudar com os cuidados do bebê nos finais de semana, já que de segunda a sexta ele vai para a creche e meu marido voltou ao trabalho presencial. Mas ainda assim eu pedi ao meu marido para trocar as fraldas quando estiver em casa, pois meu filho é maior do que o esperado para sua idade e eu não consigo coordenar direito as trocas”, conta a mãe.

A situação complicou

Seguindo com seu relato, a mãe explica que as coisas fluíram tranquilamente ao longo dos anos, sendo que agora, com 3 anos, o menino apenas usa a fralda para dormir.

No entanto, como ela está passando por uma nova gravidez, fazer a troca matinal é um tanto quanto complicado devido aos enjoos.

“Eu pedi ajuda para o meu marido trocar a fralda do nosso filho pela manhã por causa dos enjoos, mas ele ficou magoado e disse que não vai trocar a fralda de nenhum dos nossos outros filhos. Ele diz que isso é abusivo e anormal pois outros pais não precisam trocar tantas fraldas assim”.

“Eu sempre troquei as fraldas quando ele não estava em casa e sempre cuidei do nosso filho. Até então achei que nossos deveres com o bebê estavam bem divididos, mas agora, grávida novamente, algumas coisas se tornaram mais difíceis de serem feitas. Estou errada em pedir a ajuda dele?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada, mas deve se comunicar melhor com o companheiro.

“Eu sou pai de uma criança de 4 anos e de um bebê de 2 dias de vida, eu estou dividindo as trocas com a enfermeira do hospital para minha esposa poder descansar, e fiz o mesmo quando meu outro filho nasceu. É o correto”, comentou um pai.

“Parece que vocês dividiram as responsabilidades de forma tranquila. Tente conversar com ele e saber se ele se sente desconfortável em trocar as fraldas e se gostaria de fazer outra coisa no lugar”, finalizou outra pessoa.