Tradição familiar causa briga entre nora e sogra: ‘Ela quer passar delineador nos olhos do bebê’

Uma mãe está passando por momentos complicados envolvendo as atitudes e decisões de sua sogra em relação aos netos. Segundo ela, a mãe de seu marido insiste em seguir uma antiga tradição de sua cultura que implica na aplicação de um tipo de delineador nos olhos dos bebês.

Desabafando no Reddit, a mãe buscou por orientação ao questionar os demais usuários da plataforma sobre a forma como reagiu diante da atitude da sogra.

Sem se identificar, ela relata: “Minha sogra é imigrante da Índia e trouxe com ela um delineador que é utilizado para fins religiosos e culturais em seu país de origem. É uma espécie de pasta preta que é aplicada nos olhos dos bebês como uma maneira de afastar o mau-olhado”.

“Como moro com meus sogros, ela insiste em seguir as tradições culturais e continua querendo passar esse delineador nos olhos dos meus gêmeos! Eu sempre digo a ela que não estou feliz e não concordo com isso. Não quero corpos estranhos sendo aplicados nos olhos dos meus filhos”, declara a mãe.

Elas entraram em conflito

Seguindo com seu relato, a mãe conta que o marido compartilha de sua opinião e já solicitou a mãe que não utilize o delineador nos olhos das crianças. Algo que a mulher continua ignorando.

“Meu marido é completamente contra isso e outro dia pegou a mãe dele aplicando o delineador nos olhos dos bebês enquanto eu estava no trabalho. Ele a repreendeu e falou que sua atitude era ruim por os bebês ficaram claramente incomodados com o produto em seus olhos”.

“Agora ela está me acusando de impor ‘minha cultura branca’ e de ser desrespeitosa com ela e sua cultura, mas eu apenas estou protegendo os meus bebês de algo que acredito ser nocivo”, finaliza a mãe.

Leia também: Mãe é criticada por reaproveitar roupas de bebê ao invés de doá-las para a cunhada

Entre os usuários da plataforma, algumas sugestões e opiniões médicas foram compartilhadas.

“Eu sei que existe uma outra tradição indiana que serve para os mesmos propósitos e consiste em colocar um ponto da mesma pasta na parte de trás das orelhas dos bebês. Tente sugerir isso para ela, pois isso não causará problemas oculares nas crianças e também fica menos incômodo para eles. Seria uma forma de se mostrar aberta a cultura dela”, comentou uma pessoa.

“Eu trabalho na área da saúde e, em específico, com cuidados oculares. Não a deixe colocar estes produtos nos olhos de bebês! Isso pode causar graves infecções oculares”, finalizou outra.