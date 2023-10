Homem acusado de planejar matança em escola é baleado pela polícia

Em um dramático incidente, Reed Wischhusen, de 32 anos, foi baleado pela polícia após ser acusado de planejar uma matança de vingança em sua antiga escola primária. O acusado, que desenvolveu um interesse macabro por assassinos infames, segundo o tribunal, enfrentou as autoridades enquanto fantasiava sobre tiroteios em escolas, incluindo os de Columbine e Dunblane, informou o Mirror.

As imagens registradas revelam o momento em que Wischhusen corre pelas escadas em direção aos policiais, portando uma arma. O incidente teve início com um tiro ouvido enquanto o réu estava no banheiro, que mais tarde se descobriu ser uma tentativa de suicídio. No entanto, quando ele desceu as escadas apontando sua arma para um dos policiais, três tiros foram ouvidos, resultando em sua detenção.

Durante a investigação, a polícia descobriu que Wischhusen havia elaborado uma perturbadora "lista de mortes", na qual constavam ex-colegas, professores e funcionários da polícia como alvos.

Intervenção policial

Os policiais responderam à situação na casa de Wick St Lawrence, próxima a Weston-super-Mare, Somerset, em 28 de novembro do ano passado, após receberem informações de que o acusado havia adquirido armas brancas suscetíveis de serem convertidas em armas de fogo viáveis. O vídeo mostra Wischhusen se desculpando por usar o banheiro do andar de cima, momento em que os policiais ouviram um tiro e um único disparo.

O vídeo também registra o acusado descendo as escadas com uma arma, que mais tarde se revelou conter munição real. Os agentes armados responderam com três tiros, ferindo Wischhusen, que sobreviveu, mas passou quatro meses no hospital se recuperando.

Depoimento policial

O policial, conhecido como L4, descreveu o momento crítico, no qual ele ouviu o estrondo e rapidamente avaliou a ameaça. Ele relatou ter gritado para o acusado largar a arma, mas Wischhusen continuou avançando em sua direção. O oficial disparou três tiros para neutralizar a ameaça.

Wischhusen, posteriormente, foi acusado de vários crimes relacionados a armas de fogo e está sendo julgado no Tribunal da Coroa de Bristol.