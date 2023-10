Condutor filmado inalando gás hilariante no Snapchat antes de acidente fatal a quase 160km/h

No que foi descrito como um momento chocante e fatal, um condutor em alta velocidade filmou a si mesmo inalando "gás hilarante" no Snapchat antes de colidir com um muro, resultando na morte de sua passageira de 17 anos. O imprudente Rohail Jillani, que não tinha as mãos no volante, estava a uma velocidade de 160 km/h enquanto se vangloriava no Snapchat sobre o seu "grande dia", de acordo com TheSun.

Poucos segundos depois, ele desmaiou e caiu sobre o volante de seu Mercedes A180 branco, que estava viajando a uma velocidade "ridiculamente rápida" pelas ruas de Manchester (Inglaterra).

O carro desviou-se para a pista oposta antes de colidir com uma ponte ferroviária na Mancunian Way, em 10 de janeiro do ano passado, às 23h30. O acidente deixou a jovem Nadia Yusuf, de 17 anos, morta.

Uma terceira pessoa no carro, Shafi Sufi, agora com 20 anos, sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves. Nadia, que estava "ansiosa por um futuro brilhante", de acordo com sua mãe, foi declarada morta cerca de duas horas depois.

Nesta semana, Rohail Jillani, de 25 anos, foi condenado a oito anos e oito meses de prisão pelo Tribunal da Coroa de Manchester, depois de se declarar culpado de causar a morte e ferimentos graves por condução perigosa.

O vídeo do Snapchat mostra Jillani filmando com uma mão e inalando balões cheios de óxido nitroso, também conhecido como gás hilarante, com a outra mão, ao som de música alta ao fundo.

Um homem que trabalhava nas proximidades na época do acidente ouviu um "barulho extremamente alto", disse a procuradora Rachel Widdicombe. Ele foi até o local do acidente e encontrou Jillani consciente, mas "tonto e confuso", enquanto seus dois passageiros estavam inconscientes.

Jillani sofreu uma lesão cerebral no acidente, que ocorreu em uma via com limite de velocidade de 60 km/h. O juiz Alan Conrad KC, ao proferir a sentença, disse a Jillani: "Nadia Yusuf perdeu a vida no acidente causado por sua condução. Ela era uma jovem com toda a vida pela frente, cuja existência trazia grande alegria a todos".

Em uma declaração, a família de Nadia revelou que ela estava estudando para ser pediatra e acrescentou: "ela nos foi tirada pelas ações imprudentes de Jillani, que poderiam ter sido evitadas e deixaram um vazio em nossa família que nunca poderá ser preenchido. Embora nenhum tempo na prisão possa trazer Nadia de volta ou ser suficiente, temos esperança de que o sistema de justiça prevaleça e inicie nosso processo de cura".

Jillani, de Rusholme, Greater Manchester, também foi proibido de dirigir por nove anos e dez semanas.