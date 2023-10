Briga por um hambúrguer coloca ponto final no relacionamento de um casal

Um jovem casal viu seu relacionamento terminar precocemente depois que um “hambúrguer errado” causou uma grande confusão em seu segundo encontro. Segundo o homem, que buscou apoio no Reddit, a mulher não concordou com sua atitude diante de um erro da garçonete.

Em seu relato, ele conta que os dois decidiram ter um segundo encontro em uma hamburgueria. Inicialmente eles se divertiram e conversaram enquanto dividiam um prato de aperitivos enquanto esperavam pelo prato principal.

“Eu fui específico e pedi um lanche sem alface e tomate, não gosto destes itens no meu hambúrguer, e como outras pessoas também não, ninguém achou nada demais no meu pedido”, conta.

“Porém, quando nossa comida chegou, meu hambúrguer veio cheio de alface e tomate, mas eu decidi ignorar e comer apenas minhas batatas. Enquanto isso, minha companheira comia seu lanche. Como era de se esperar, ela percebeu que eu não estava comendo e perguntou o motivo, eu disse apenas que estava um pouco ansioso e não queria comer, o que era uma mentira”.

“A garçonete também perguntou se tinha algum problema, mas eu escolhi ignorar para não fazer uma cena e apenas pedi por Ketchup e uma embalagem para viagem”.

A mulher percebeu o erro

Seguindo seu relato, o homem conta que não demorou muito para a companheira perceber o erro e cobrar uma atitude por parte dele.

“Ela insistiu se eu não ia comer porque iríamos sair depois, e eu disse que estava tudo bem com isso. Então ela percebeu sobre a alface e disse que eu deveria falar se o meu lanche estivesse errado, mas eu desconversei e disse que apenas levaria para casa”.

“Quando a garçonete voltou e perguntou se precisávamos de mais alguma coisa, ela falou que meu lanche veio errado, mesmo sem eu pedir por isso. A funcionária então se ofereceu para fazer outro e eu disse que não precisava, pois levaria para casa”, conta o homem.

Leia também: Mãe é criticada por reaproveitar roupas de bebê ao invés de doá-las para a cunhada

No entanto, as coisas pioraram quando a mulher o criticou por não aceitar o novo lanche. “Eu apenas disse que não queria reclamar e que estava pagando pela comida de toda forma. Depois disso ela desmarcou nosso próximo compromisso e não tivemos um terceiro encontro”.

Porém, para os usuários do Reddit, as reações ficaram divididas, com alguns apoiando a mulher e criticando a postura do homem.

“Por que você simplesmente não tirou o tomate e comeu o lanche? Foi infantil da sua parte”, comentou uma pessoa.

“Você mentiu para ela sobre o motivo de não comer seu lanche e isso foi o bastante para ela perceber que não valia a pena insistir”, comentou outra.

“Você não fez nada de errado, mas precisa melhorar sua forma de enfrentar algumas questões”, finalizou uma terceira.