Suspeito de estupro que fingiu estar morto pode ser extraditado para os EUA

O suspeito de estupro Nicholas Rossi, que também enfrenta acusações de fingir sua própria morte e afirmar ser outra pessoa, pode ser extraditado para os Estados Unidos, de acordo com uma decisão confirmada pelo governo escocês.

Rossi é procurado pelas autoridades de Utah por um suposto estupro ocorrido em 2008, além de enfrentar várias queixas por violência doméstica em Rhode Island, informou o Mirror.

Decisão judicial

Apesar de uma decisão judicial anterior que o identificou como Nicholas Rossi, o acusado insiste que se trata de um caso de identidade equivocada, afirmando ser um órfão irlandês chamado Arthur Knight.

Sua detenção ocorreu em dezembro de 2021, quando ele estava recebendo tratamento para a Covid-19 no Hospital Universitário Queen Elizabeth, em Glasgow, após a emissão de uma notificação vermelha da Interpol.

Alegações

O juiz Norman McFadyen, do Tribunal do Xerife de Edimburgo, rejeitou as alegações de identidade equivocada do fugitivo, classificando-as como "implausíveis" e "fantasiosas". McFadyen declarou que Rossi apresentou evidências não confiáveis e que não estava disposto a aceitar suas declarações de fato sem apoio independente.

As autoridades americanas alegam que Nicholas Rossi é um dos vários nomes utilizados pelo homem de 36 anos, cujo nome legal é Nicholas Alahverdian. Ele enfrenta acusações de estupro em Utah em 2008 e é procurado pelas autoridades de Rhode Island por não se registrar como criminoso sexual, embora seu ex-advogado tenha afirmado que a acusação foi retirada após ele deixar o Estado. Além disso, o FBI informou que ele enfrenta acusações de fraude em Ohio relacionadas a crimes sexuais.

Nicholas Alahverdian, que cresceu em Rhode Island, foi um crítico ferrenho do Departamento de Crianças, Jovens e Famílias do Estado, alegando ter sido abusado sexualmente e torturado em abrigos temporários.

Ele testemunhou perante os legisladores estaduais e, há três anos, alegou ter linfoma não-Hodgkin em estágio avançado. No entanto, após sua suposta morte em 2020, dúvidas surgiram sobre sua veracidade, levando à recente ordem de extradição confirmada pelo governo escocês.