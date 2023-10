Siri x Siri: atualização da Apple força Siri Price a mudar de nome

Uma pequena alteração no software da assistente digital da Apple levou a personal trainer escocesa Siri Price a tomar medidas drásticas. A vida dela foi virada de cabeça para baixo após a recente atualização da Siri da Apple.

Siri Price, de 26 anos, já estava incomodada quando a Apple lançou sua assistente digital ativada por voz chamada Siri em 2011. Ela adorava seu nome, que supostamente significa "mulher bonita que te conduz à vitória" em Nórdico Antigo. A Siri da Apple, por outro lado, é um acrônimo para "Interface de Interpretação e Reconhecimento de Fala".

O programa foi lançado para ajudar os usuários a acessar informações e realizar tarefas simples; tudo o que os usuários precisavam fazer é dizer a frase "Hey, Siri". Para evitar o incômodo de acionar o assistente de bolso das pessoas sempre que se aproximavam da Siri humana, Price disse que seus amigos e colegas encontraram uma solução simples. "Trabalho em uma academia com muitas pessoas ao redor, então todos aprenderam rapidamente a não dizer 'Hey' quando me cumprimentavam ou haveria muitos bipes", disse Price ao NYpost. Ela explicou que "era irritante, mas administrável".

Isso mudou com a recente atualização do iOS 17 da Apple, que agora permite aos usuários chamarem a assistente pessoal virtual apenas dizendo "Siri", antes de pedir que ele leia notícias ou adicione algo à lista de compras. "Agora as pessoas nem podem dizer meu nome", reclamou Price. "Estou absolutamente furiosa."

Embora a atualização tenha sido lançada há apenas algumas semanas, Price já teve o suficiente. "Meus colegas de trabalho tiveram que se sentar e pensar em uma solução alternativa porque os telefones das pessoas não paravam de tocar", disse ela. Price decidiu mudar seu nome para Siz e começou a usar o apelido para evitar mais frustrações e confusões, mas ainda é irritante para ela e para aqueles próximos a ela.

Apple's Siri não é a única assistente robô que está irritando as pessoas e forçando algumas a mudar de nome. A Alexa da Amazon levou a uma diminuição no número de bebês chamados Alexa e pressionou aqueles que nasceram antes do lançamento do produto a encontrar nomes alternativos. A assistente virtual foi lançada em 2014 e supostamente recebeu o nome da Biblioteca de Alexandria, uma das maiores e mais significativas bibliotecas do mundo antigo.

Desde então, pessoas em todo o mundo chamadas Alexa iniciaram uma campanha chamada "Alexa é Humana" para encorajar humanos com o nome e pressionar a Amazon a mudar o nome de sua tecnologia. Price desejaria que uma das maiores empresas do mundo tivesse pensado mais ao nomear seu produto. "Tenho certeza de que a Apple poderia ter escolhido algo diferente - há muitas pessoas chamadas Siri e suas vidas se tornaram insuportáveis por causa disso", disse ela.