Noivo arruma briga ao decidir não convidar o sogro para seu casamento

Um noivo buscou apoio no Reddit depois de se tornar alvo de críticas por não querer convidar o pai de sua noiva para o casamento. Segundo ele, as atitudes do homem e o fato de que ele não é próximo da filha foram determinantes para sua decisão.

“Nós estamos juntos há 5 anos e vamos nos casar no próximo mês. Somos excelentes juntos e sempre tivemos um relacionamento saudável, crescendo juntos em nossas vidas. O problema todo vem da família dela”.

“Eu tenho filhas do meu relacionamento anterior e isso sempre causou um grande problema com seus pais e prima. Mas as coisas foram ficando piores quando a prima da minha noiva, Ashley, criou um fake no Facebook para se passar por um amigo meu e pintar uma imagem horrível de mim para os pais da minha noiva. Não sabemos o que foi dito, mas meu sogro fez um discurso para minha noiva dizendo que ela o está renegando por causa de mim”.

“Depois disso, alguém enviou uma mensagem desagradável para Ashley revelando todas as coisas erradas em que ela se envolveu. Estas mensagens também foram enviadas para amigos e familiares, o que a fez acreditar que eu e minha noiva fomos os autores. Ela fez um boletim de ocorrência contra nós, o que terminou com uma ordem de restrição. Isso não foi nada já que nós não somos próximos a ela, mas novamente os pais da minha noiva ficaram contra ela e a acusaram sem provas”, explica.

A situação ficou ainda pior

Seguindo seu relato, o noivo conta que a situação envolvendo o pai da noiva e a prima dela ficou ainda pior, chegando ao ponto de revelar uma intolerância religiosa.

“Quando a mãe da minha noiva e suas irmãs vieram planejar o casamento e comprar os vestidos, meu sogro ficava enviando mensagens a elas para que elas tomassem cuidado com a minha religião. Isso foi o meu limite”.

“Eu exigi uma ligação envolvendo nós dois e o pai dela e ele disse que não via motivos para minha esposa estar nessa ligação. Em resumo, eu disse que tinha sentido minha noiva estar presente já que ela está sendo afetada por essa situação”.

“No final, ele disse que não conhece minha religião e nem a mim e que isso é unicamente dele e não tem nada que eu possa fazer. Disse a ele que também não o conheço, só suas atitudes, e tudo terminou como começou. Eu então conversei com minha noiva e decidimos cancelar o convite de seu pai e prima, sua mãe ainda será bem-vinda já que sempre nos apoiou, mas não queremos o pai dela em nosso casamento”, finaliza o noivo.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente em tomar essa decisão em conjunto com a noiva.

“Eu não teria perdido a oportunidade de assustá-lo, mas você agiu bem”, comentou uma pessoa.

“Enquanto sua noiva estiver bem com isso, então está tudo bem. Mas lembre-se de que vocês vão ter que lidar com as consequências”, finalizou outra.