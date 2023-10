Homem revela ter proibido o pai de dirigir o carro de seus sonhos: ‘Sacrifiquei muito para consegui-lo’

Um rapaz usou o Reddit para desabafar sobre as consequências de ter proibido seu pai de dirigir o carro dos sonhos. De acordo com ele, por meio do usuário u/CantModGamesHelp, a escolha foi justa e ele explicou o porquê da decisão.

“Quando criança, meu pai tinha carros esportivos e nunca tive permissão para dirigi-los, mesmo depois de tirar minha carteira de motorista. Meu irmão mais velho, entretanto, poderia dirigir o carro que quisesse, quando quisesse”, iniciou o texto na plataforma, a fim de contextualizar a situação.

“Estou na casa dos 20 anos e ainda estou proibido de dirigir qualquer um de seus carros. Recentemente comprei o carro dos meus sonhos, Dodge Charger RT 1969. Estive economizando há uma década para comprar este carro e sacrifiquei muito para consegui-lo, é até um manual”, continuou o texto.

Proibição justificada, porém não compreendida

Certo dia, o jovem recebeu o pedido por parte do pai para conduzir seu veículo. No entanto, a resposta imediata foi negativa.

“Bem, outro dia, quando eu estava mostrando [o carro] aos meus pais, meu pai quis dar um passeio. Falei que não. Quando ele perguntou por qual razão, eu basicamente disse a ele: ‘Você nunca me deixa curtir seus carros, por que eu deveria deixar você curtir os meus?’”, revelou o rapaz.

“Eu os deixei andar com minha mãe dirigindo, mas minha mãe sempre me deixou dirigir a caminhonete dela. Eu me sinto meio idiota por não deixá-lo dirigir, mas também acho que é justo, já que ele nunca me deixou aproveitar o dele. Provavelmente também estou com raiva, já que é o carro dos meus sonhos e é uma loucura ver uma década de trabalho unida para isso”, finalizou o texto na rede social.