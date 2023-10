Homem decide agir após cachorro da vizinha latir excessivamente e recebe resposta ousada: ‘Fiz cara de surpresa’

Um homem usou o Reddit, a fim de desabafar sobre ter tomado providências em relação aos latidos excessivos do cachorro de sua vizinha. Por meio do usuário u/redbullsgivemewings, ele afirmou estar cansado da situação e contou como tentou resolvê-la.

“Minha vizinha da direita tem um cachorro que late excessivamente há algumas semanas. Parece que eles o deixam do lado de fora durante o dia por longos períodos do dia (eu o vejo e o ouço com frequência). Ele também late por horas a fio à noite quando [os donos] estão em casa (posso vê-los através de uma janela a cerca de 6 metros da porta dos fundos)”, iniciou o texto.

“Esta noite, depois de mais ou menos duas horas de latidos, cansei-me e toquei a campainha e a senhora atendeu. Perguntei se eles poderiam deixar o cachorro entrar, pois ele estava latindo nas últimas horas. Ela respondeu: ‘Recebemos nossos filhos e seus amigos e não queremos que os cachorros os irritem’ (eles têm um bebê muito jovem, mais uma razão para não ter um cachorro latindo, alguém poderia pensar)”, continuou.

Resposta surpresa

Ao que o homem respondeu estar tudo bem e ter sido movido apenas por sua curiosidade sobre os os donos estarem cientes dos latidos excessivos, a vizinha disse a ele para não “bancar o espertinho”, pois a resposta era clara.

“Tenho certeza de que fiz uma cara de surpresa com esse comentário, e digo que não foi essa a intenção, apenas que os latidos são excessivos. Ela disse: ‘Moramos na cidade, não é tão ruim assim’. Apenas disse ok, agradeci e fui embora”, desabafou.

“Estou me perguntando sobre meu tom quando perguntei inicialmente se ela poderia deixar o cachorro entrar, tenho certeza de que pareceu irritante (o que realmente foi). Eu gostaria de ter adotado a abordagem de matar com gentileza em retrospectiva. Eu faria essa interação se pudesse”, concluiu.