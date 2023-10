Explosão: caso alerta para perigos do gás natural veicular

Uma explosão devastadora ocorreu em um posto de Gás Natural Veicular (GNV) no Rio de Janeiro, resultando na morte de um homem em 26 de julho de 2022. Mario Magalhães, de 67 anos, foi vítima do acidente que aconteceu quando ele abriu a porta -malas do carro, onde os cilindros de gás estavam armazenados, segundo Flipar.

Uma câmera de monitoramento registrada no momento exato da explosão, lançando Magalhães a vários metros de distância, causando danos fatais. O vídeo deixou a comunidade local em estado de alerta, ressaltando os perigos associados ao uso negligente e à má conservação do GNV.

Morreu nesta madrugada o motorista vítima de uma explosão de botijão de GNV no bairro do Rocha, na Zona Norte do Rio. A vítima identificada como Mário Magalhães, de 67 anos, chegou a amputar o braço e a perna direita, mas c/os graves ferimentos acabou falecendo às 4h30. pic.twitter.com/TzuDYyZc1s — RIO FAVELA,NOTICIAS. (@rjfavelanoticia) July 27, 2022

O caso trágico no posto de combustível do Rio de Janeiro serve como um alerta angustiante sobre os perigos do GNV mal conservado. A explosão mortal destacou a importância da manutenção adequada dos cilindros de gás e dos sistemas de armazenamento em veículos movidos a GNV.

É imperativo que os proprietários de veículos com GNV realizem verificações regulares e manutenção para garantir a segurança de todos. A negligência nesse aspecto pode ter consequências devastadoras, como evidenciado por este triste incidente no Rio de Janeiro.

O Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea), a Naturgy (Concessionária de Gás), representantes da Prefeitura e peritos da Polícia Civil investigaram o incidente. As suas descobertas revelaram que os equipamentos do posto de combustível estavam em boas condições e devidamente licenciados.

No entanto, os cilindros de gás do veículo de Magalhães estavam em péssimo estado, exibindo sinais claros de ferrugem. Este triste episódio destaca a importância da manutenção regular e da vigilância ao lidar com sistemas de GNV, enfatizando que a segurança deve ser uma prioridade principal em todos os momentos.