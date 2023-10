Um grupo de socorristas e estudantes de medicina se reuniram em uma praça de Puerto Montt, no Chile, para um treinamento sobre práticas de socorro. Segundo o portal The Dodo, algo fora do roteiro foi uma das principais atrações, roubando toda a cena.

O grupo improvisou um palco de um acidente encenado, contendo uma simulação de colisão entre um veículo e um ciclista. Como parte da atuação, uma atriz interpretando uma ciclista se deixou no chão, simulando estar ferida.

Foi quando o cãozinho intruso apareceu e roubou os holofotes.

Um cachorrinho local, conhecido como Gigante, notou uma movimentação diferente no meio da praça e resolveu participar da ação. Logo, o cenário foi tomado pelo excesso de fofura do animal.

Cachorro se finge de morto para participar de treinamento de prestação de socorro (Reprodução/Jaramillo Pamé)

Ao acompanhar a atriz simulando estar ferida no chão, resolveu sentar-se ao seu lado e se fingiu de morto. Apesar de sua aparição inusitada, a presença de Gigante serviu como parte do treinamento.

Gigante sendo gigante

Durante o treinamento com a simulação da vítima acidentada no chão, a equipe fez o atendimento como seria com animais de estimação no processo. Sendo assim, Gigante acabou se tornando uma peça bônus na ocasião.

Jaramillo Pame, grande amigo de Giante e defensor dos animais, falou sobre como foi vê-lo participar da sessão.

“Ele é um cachorrinho no corpo de um cachorro grande”, disse Pame ao The Dodo. “Toda vez que tem evento na praça ele está participando. Ele adora estar no centro das atenções.”

Ainda que Gigante não faça parte de uma família definitiva, o pet vive pelas redondezas e é querido por toda a comunidade.

“Não lhe falta amor nem companhia. Todo mundo o conhece e lhe dá carinho e comida”, disse Pame. “E ele nos faz rir com suas travessuras”.