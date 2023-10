Alerta sobre ‘predador temível’ que ‘parece tão bonito’ e mas pode matar

Os banhistas britânicos foram alertados a manter distância de um “predador temível” avistado na costa do Reino Unido no início desta semana.

Uma caravela portuguesa, conhecida por sua picada perigosa, foi vista na praia de Porth Dafarch em Anglesey, Norte de Gales, por John Whittaker e sua esposa Chris enquanto passeavam com seus cães nesta semana, de acordo com informações do site Daily Star.

Este não é o primeiro avistamento da “falsa água-viva” no Reino Unido. Os avistamentos são mais comuns em setembro e outubro, quando a temperatura do mar atinge seu pico.

As pessoas foram alertadas para não tocar nesses animais, pois sua picada é poderosa e pode matar peixes e, em casos raros, seres humanos.

O Anglesey Sea Zoo reforçou os avisos, destacando o perigo das picadas mesmo após a morte da criatura. Casos de picadas de caravela portuguesa, apesar de raramente fatais, podem ter efeitos devastadores. Recentemente, um nadador francês de 58 anos foi hospitalizado por 10 horas após um encontro com a criatura.

Ainda de acordo com as informações, a caravela portuguesa é uma colônia de diferentes animais individuais e suas picadas podem causar vergões vermelhos na pele e fortes dores.

Com informações do site Daily Star