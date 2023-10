Vizinho envergonha mulher com bilhete sarcástico sobre barulho

Uma mulher ficou envergonhada após receber um bilhete sarcástico de seu vizinho reclamando do barulho extremamente alto vindo de seu quarto. O vídeo viralizou no TikTok, onde a moradora, identificada no como incidente de Kimmi e conhecida como modelo do OnlyFans, reclama de humilhação online, segundo o Mirror.

O bilhete, deixado à porta de Kimmi, dizia: "para a mulher que tem orgasmos extremamente altos. Embora estejamos muito felizes por você, por favor, feche sua janela e talvez considere seus vizinhos". A situação estranha deixou Kimmi tão desconfortável que ela agora está pensando em mudar-se para evitar futuros encontros com o vizinho.

Kimmi demonstrou sua experiência no TikTok, exibindo o bilhete e expressando sua vergonha. O vídeo rapidamente se tornou viral, acumulando milhares de curtidas e comentários. As pessoas expressaram uma mistura de surpresa e diversão, com alguns indicando que Kimmi deveria emoldurar o bilhete.

A situação destaca a importância da comunicação respeitosa entre vizinhos. Pequenos gestos, como um bilhete sarcástico, podem ter um impacto significativo nas relações das pessoas.