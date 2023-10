Tragédia: avião explode em aeroporto, deixando 2 mortos

Um trágico acidente chocou o Brasil quando um avião explodiu em uma bola de fogo mortal após uma aterrissagem desastrosa no Aeroporto Municipal Bom Futuro, em Cuiabá (MT). O foi capturado por câmeras de segurança, mostrando a asa do avião cortando a pista antes de uma série de eventos catastróficos se desenrolar, segundo The Sun.

O avião bimotor Beechcraft King Air derrapou na pista em um ângulo incomum antes de atingir uma cerca e colidir com um hangar privado. O impacto resultou em uma explosão atmosférica, enviando uma nuvem de fumaça preta aos céus. O piloto, Fernando Kawahata Barreto, de 42 anos, e um funcionário de 58 anos que prestava serviços no aeroporto, perderam a vida no acidente.

Apesar da gravidade da situação, dois irmãos que estavam a bordo do avião conseguiram escapar dos destroços antes da explosão. Eles foram transportados rapidamente para o hospital, com ferimentosleves.

➡️ O piloto Fernando Kawahata Barreto, de 42 anos, morreu na tarde de quarta-feira (4), após o avião explodir em um aeroporto particular da empresa de agronegócio Grupo Bom Futuro, em Cuiabá, no Mato Grosso.



📹 Reprodução | Redes Sociais

Barreto, um piloto experiente, deixou para trás dois filhos e uma comunidade de seguidores em seu canal no YouTube, onde compartilhava suas experiências como piloto profissional.

A investigação sobre o acidente está em andamento, com a Força Aérea Brasileira, os Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção Individual do Brasil envolvidos no processo.

Este acidente acrescenta-se a uma série de tragédias aéreas que o Brasil aconteceu neste ano, destacando a importância da segurança nas operações de aviação em todo o país. As autoridades continuarão investigando para determinar as causas precisas deste incidente e trabalhar para evitar futuras tragédias.