Sons altos e fones de ouvido ameaçam a audição dos jovens

A exposição contínua a sons intensos, especialmente através de fones de ouvido, coloca em risco a audição dos jovens, alerta a Organização Mundial da Saúde (OMS). Estima-se que até 2050, 2,5 bilhões de pessoas sofrerão de deficiência auditiva, sendo 1,1 bilhão na população jovem.

O alto volume em ambientes como discotecas, muitas vezes ultrapassando 100 decibéis, equivale ao barulho de uma motosserra. Adicionalmente, o uso frequente de fones de ouvido com música alta sobrecarrega a audição, aumentando o risco de perda auditiva.

WhatsApp-Image-2023-10-04-at-19.46.48

Imagem: Henry Be/Unsplash

Além da exposição a sons intensos, várias condições desde o nascimento podem afetar a audição. Infecções como rubéola durante a gravidez e o consumo de drogas ou álcool são fatores de risco. Doenças como otites persistentes e genéticas, como a síndrome de Down, também influenciam negativamente.

Terapias

Em alguns casos, é possível reverter danos auditivos. O tratamento adequado de otites médias, por exemplo, pode evitar surdez permanente. Aparelhos auditivos e implantes cocleares são opções para restaurar a audição. Quando essas medidas falham, aprender a linguagem de sinais é uma alternativa valiosa.

WhatsApp-Image-2023-10-04-at-19.48.36

Imagem: Mark Paton/Unsplash

Durante a gestação, a audição é o sentido mais aguçado do feto, com características notáveis, como o menor osso do corpo humano, o estribo. Para preservar esse sentido precioso, é crucial limitar a exposição de crianças e adolescentes a ruídos extremos, como música alta e trilhas sonoras explosivas de jogos de computador, especialmente quando ouvidos através de fones de ouvido.

Segundo a Deutsche Welle, a prevenção é fundamental para evitar danos irreversíveis a um dos sentidos mais incríveis do corpo humano.