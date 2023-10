"Pirata da varanda": motorista rouba pacotes durante entregas em Nova York, diz polícia

Uma motorista do aplicativo DoorDash em Nova York (EUA) foi presa após roubar pacotes de casas enquanto fazia entregas de comida. Juliana Saggaram, de 33 anos, usou sua posição como motorista do aplicativo sob o pretexto de entregar comida antes de fugir com os pacotes.

O esquema foi descoberto quando uma vítima relatou o roubo em 3 de setembro em Manhasset, Queens. Saggaram foi flagrada por câmeras de segurança, o que a levou à prisão e a receber uma acusação por furto. Ela deverá comparecer ao tribunal em 20 de outubro.

Esquema

Ela invadiu duas casas em 48 horas, sob o pretexto de entregar comida. Usando seu uniforme de motorista do DoorDash, ela fingia entregar pedidos, apenas para transportar os pacotes.

NY porch pirate, Juliana Saggaram, used DoorDash job to steal packages throughout deliverieshttps://t.co/yxruheLN36 — CNnewz (@CNnewz_usa) October 5, 2023

Este incidente não é o primeiro do tipo em Nova York. Em novembro passado, um homem foi demitido de um funcionário da Amazon e roubou pacotes de um prédio de apartamentos no Queens. O suspeito foi confrontado por um trabalhador, resultando em um confronto físico antes da fuga.

Este esquema de roubo destaca a necessidade de vigilância, especialmente durante a temporada de compras online, quando as entregas aumentam significativamente. Os residentes são aconselhados a ficar atentos às atividades suspeitas e a relatar qualquer comportamento incomum às autoridades locais.