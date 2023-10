Um grupo de policiais da British Transport Police, responsáveis pela rotina de transporte populacional, foram informados sobre um cão em perigo próximo ao rio Tâmisa, na Inglaterra. A fim de ajudar o pobre animal, o grupo se direcionou ao lugar. No entanto, de acordo com um relato publicado no portal The Dodo, os oficiais notaram não ser o que imaginaram inicialmente.

“[A] última coisa que eles esperavam era ter seus corações roubados”, escreveu a Polícia Britânica de Transportes em uma postagem no Facebook

Na verdade, a criatura encontrada estava longe de ser um cachorro. A pessoa que comunicou os policiais sobre o animal, se referiu a um cachorro-do-mar, ou seja, uma foca.

Oficiais da polícia vão de encontro a “cachorro’ ferido na praia e descobrem ser outra criatura (Reprodução/British Transport Police)

Não demorou muito para os policiais entrarem em contato com especialistas do South Essex Wildlife Hospital, uma clínica de cuidados médicos à vida selvagem. Com a solicitação, o socorrista Joe White chegou ao local e levou a foca às pressas para avaliar seu quadro.

Leia mais um relato sobre animais:

Recuperação da foca

Assim que chegou à clínica, a foca teve seu quadro avaliado cuidadosamente. Depois de obter os resultados, o chefe veterinário, Tom Linsel, explicou o que teria acontecido.

“Tom… achou-o um pouco letárgico, com o focinho inchado, e agora está sendo tratado”, disse um representante do South Essex Wildlife Hospital ao The Dodo.

Atualmente, a foca passa por um tratamento e retornará à natureza assim que se recuperar integralmente. Até lá, o bichinho segue se recuperando aos poucos na clínica, tendo seu progresso monitorado e evoluindo cada vez mais.

Oficiais da polícia vão de encontro a “cachorro’ ferido na praia e descobrem ser outra criatura (Reprodução/British Transport Police)

“As coisas estão definitivamente nos primeiros dias, pois pode demorar um pouco para investigar completamente cada questão”, disse o representante. “Mas estamos fazendo o nosso melhor e [a foca] atualmente está desfrutando de muitos peixes muito caros!”