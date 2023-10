Noiva é criticada após proibir bebês em seu casamento

Uma noiva precisou lidar com uma situação complicada envolvendo suas expectativas para o casamento. Enquanto ela e o noivo concordaram em ter uma celebração sem crianças, as próprias madrinhas insistiram em criticar a decisão.

Desabafando no Reddit, a noiva conta que ela e o noivo estão para se casar nos próximos meses e que desde o princípio foi de comum acordo que o casamento seria sem crianças.

No entanto, ao conversar sobre o assunto com uma de suas madrinhas, ela acabou ficando em uma situação complicada.

“Ela perguntou se uma amiga nossa que tinha acabado de ter um bebê poderia trazer o filho para a nossa celebração, e eu disse que não por ser um casamento sem crianças. Se abrirmos exceção para uma pessoa, todos vão querer isso”.

“Na mesma hora ela rebateu dizendo que eu estava colocando o meu casamento acima da importância de um bebê estar junto a sua mãe. Nós discutimos e tudo terminou com ela dizendo que eu faço o que quiser no meu dia”, explica.

Ela ficou firme em sua decisão

Seguindo seu relato, a noiva conta que é adepta da premissa de que o casamento e as decisões são exclusivamente dela e do noivo.

“Não quero bebês no meu casamento, se a mãe não quiser deixá-los então ela não vem. Simples”.

“Minha madrinha disse que não posso esperar que mães que amamentam estejam presentes sem seus bebês e que se não quero as crianças é porque não me importo com a presença das mães”, finaliza.

Porém, para os usuários do Reddit, a noiva desde sempre soube que sua escolha implicaria no fato de que algumas pessoas próximas a ela poderiam optar por não comparecer a celebração por causa de seus filhos pequenos.

“Você fez sua parte em convidar, cabe a cada um decidir se quer ir ou não”, comentou uma pessoa.

“A maioria dos casamentos sem crianças que eu fui tinha uma exceção ou um arranjo para receber mães com bebês de colo ou que são amamentados em livre demanda. Talvez seja uma opção para você conseguir resolver essa situação de forma que agrade a todos”, finalizou outra.