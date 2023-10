Mulher é criticada por amiga após receber ingresso de show do namorado e não convidá-la para ir junto

Uma mulher foi criticada pela amiga, após receber um ingresso para ir ao show com o namorado e não convidá-la. De acordo com um relato no Reddit, a autora teria ficado confusa com a chateação por parte da amiga e recorreu à web.

“Meu namorado me deu dois ingressos para uma das minhas bandas favoritas. Agora, quando seu namorado lhe dá dois ingressos para um show de presente, presumo que seja porque ele planeja um para você, outro para ele, e os dois vão ao show juntos como um encontro. Ele também estava com essa impressão”, iniciou o texto, por meio do usuário u/Busy_Code_6399

“Minha amiga, vamos chamá-la de Jane, ficou sabendo dos ingressos e também é uma grande fã da banda. Ela perguntou com quem eu vou ir, respondi que com meu namorado, pois presumo que tenha sido para isso a compra dos ingressos, para que pudéssemos sair juntos como casal”, continuou.

Leia mais um relato:

Dúvida sobre comportamento

De acordo com a autora do relato, sua amiga ficou chateada por não ter sido chamada por ela e explicou o motivo.

“Ela disse: “Ele nem gosta daquela banda tanto quanto eu, você deveria me levar” e “Somos amigas, ele é apenas um namorado, você deveria escolher seus amigos em vez de garotos.’ Eu não mudaria minha ideia. Agora ela está irritada comigo por não tê-la levado e pensa que sou um mau amigo”, desabafou.

Ao finalizar o texto, ela acredita na possibilidade de ter sido “idiota” por não querer levar sua amiga e pediu a opinião dos internautas.

“É totalmente razoável esperar ir com seu namorado e sua amiga está sendo um mimada. Se ela é uma grande fã, provavelmente ela poderia ter conseguido seus próprios ingressos. Além disso, para algo deste tipo, é totalmente apropriado colocar o seu parceiro antes do seu amigo, mesmo que não tenha sido ele quem comprou os ingressos, seria razoável que você perguntasse a ele primeiro”, observou um usuário da rede social.