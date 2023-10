Jovem entra em coma após ataque no metrô de Teerã

Uma chocante agressão no metrô de Teerã (Irã) deixou a comunidade internacional em estado de consternação. Armita Garawand, uma jovem de 16 anos, está em coma após um alegado ataque por forças de segurança iranianas, e isso levou a um clamor por uma investigação internacional. O caso ocorre pouco mais de um ano após a morte de Mahsa Amini, que faleceu sob custódia após supostamente violar regras estritas de vestimenta para mulheres, de acordo com o Mirror.

De acordo com o grupo de direitos humanos com foco no Curdistão Hengaw, Armita Garawand foi agredida no último domingo por policiais femininas. As autoridades iranianas alegam que ela "desmaiou" devido à pressão sanguínea baixa, negando qualquer envolvimento das forças de segurança.

A data do incidente é particularmente sensível, já que se aproxima o aniversário da morte de Mahsa Amini, que desencadeou meses de agitação social no ano anterior. O movimento de protesto em todo o país havia abalado a liderança clerical do Irã antes de ser reprimido, com centenas de mortes e milhares de prisões, segundo ativistas.

A notícia da agressão a Armita Garawand rapidamente se espalhou nas redes sociais, com um vídeo que alegadamente mostra a jovem, aparentemente desprotegida, sendo empurrada para o metrô por agentes policiais e depois retirada imóvel.

O representante especial interino dos EUA para o Irã, Abram Paley, expressou choque e preocupação com os relatos do ataque, pedindo a responsabilização do regime iraniano por seus abusos.

Organizações não governamentais, como o Iran Human Rights, com sede na Noruega, pediram uma investigação internacional independente para esclarecer os detalhes do incidente. Eles acusaram o Irã de uma longa história de distorção de fatos e ocultação de evidências de seus crimes.

Enquanto isso, a jovem Armita Garawand continua a receber tratamento sob alta segurança no Hospital Fajr, em Teerã. Sua família deu uma entrevista à mídia estatal iraniana no hospital sob pressão, e isso gerou críticas da comunidade internacional.