Internautas se solidarizam com mãe de 5 filhos que passa por dificuldades

A incrível empatia dos usuários da internet ficou em evidência recentemente, quando uma mãe desesperada, acompanhada de seus cinco filhos e fugindo de um relacionamento abusivo, pediu ajuda. O apelo de Jordana Alves de Carvalho, de 28 anos, que atualmente reside em Teresina, Piauí, tocou os corações de muitos.

Jordana está vivendo em uma casa consumida pelo fogo. Sem ter para onde ir, implorou por “um lar decente, com condições dignas”. Ela compartilhou suas dificuldades, inclusive a luta para alimentar seus filhos, às vezes recorrendo a refeições escolares para conseguir algo para comer, em uma entrevista ao Só Notícia Boa.

História de sofrimento devido a um relacionamento abusivo

Antes de enfrentar essas adversidades, Jordana levava uma vida modesta, contando com o apoio de seu primeiro marido, pai de seus quatro filhos mais velhos. No entanto, a vida dela mudou drasticamente quando ele faleceu devido à Covid-19.

Em 2021, ela conheceu outro homem com quem começou um relacionamento. Infelizmente, esse homem se mostrou violento, resultando em agressões. Grávida dele, Jordana decidiu se separar para proteger a si mesma e ao bebê em gestação.

Atualmente, ela sobrevive com a ajuda do programa Bolsa Família do Governo Federal, um auxílio aluguel da Prefeitura de Teresina e o apoio financeiro de seu pai idoso, que luta contra a depressão.

O dramático incêndio e a luta diária

A situação dela se agravou quando sua casa foi consumida por um incêndio. Jordana não tem ideia de como o fogo começou, mas ao retornar da escola com seus filhos, encontrou sua casa em chamas. Ela ficou apenas com as roupas do corpo, e desde então, eles vivem na residência danificada para evitar a vida nas ruas de Teresina.

Quase dois anos se passaram desde o incêndio, e Jordana conseguiu, com esforço, improvisar um telhado. Itens básicos, como fogão, geladeira e colchões, foram doados. No entanto, o cheiro persistente de queimado e o pó resultante do incêndio prejudicam a saúde de todos na família.

Pedido urgente de auxílio

A situação dessa família é desesperadora. Eles precisam de alimentos, roupas, calçados, brinquedos e materiais de construção para reconstruir sua casa. Em resposta a essa crise, lançamos uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar Jordana e seus cinco filhos a terem um lar decente.

Toda contribuição para a campanha será usada para cobrir os custos estimados pela Jordana para a reforma da casa e para a compra de móveis perdidos no incêndio. Juntos, podemos fazer a diferença na vida dessa família e oferecer a eles um recomeço digno.

