"Homem comum" tem vida secreta desvendada ao entrar em bar

Kai Birkett, um marceneiro autônomo de 23 anos, teve sua vida tranquila e seu segredo revelado quando tentou entrar no Reef Bar, em Warrington, Cheshire, no ano passado. No dia 13 de março, ele foi revistado por um funcionário e encontraram seis pacotes de pó branco, posteriormente identificados como cocaína, com valor de até 300 libras, em seu bolso da frente.

Na terça (3/4) à tarde, Birkett foi condenado a dois anos de prisão, com a pena suspensa por dois anos, relata o Liverpool Echo. Seu advogado, Paul Wood, afirmou que seu cliente estava "levando uma vida secreta". Wood disse: "aparentemente, ele era um membro positivo da sociedade, mas acabou desenvolvendo o vício e recorreu a medidas ilegais para sustentá-lo".

No momento do delito, Birkett era um viciado em cocaína que lidava com a droga para "sustentar seu vício", de acordo com o tribunal. Ele usava a droga desde os 18 anos e, em março do ano passado, estava vendendo para financiar seu hábito de 300 libras por semana. Além disso, Birkett havia caído em dívidas após o roubo de algumas ferramentas de trabalho.

O réu, que inicialmente negou ter um vício, posteriormente admitiu ter problemas com o uso de cocaína e cetamina e trabalhou duro para resolvê-los. Wood afirmou que Birkett havia se afastado de seus amigos, não reincidiu e manteve um emprego sólido como um marceneiro autônomo bem conceituado em contratos domésticos.

Mas, ao ser interrogado pela polícia, Birkett respondeu "sem comentários" a todas as perguntas. Wood reconheceu que o caso demorou a chegar ao tribunal, em parte devido à falta de cooperação do réu com a polícia.

Birkett demonstrou "remorso genuíno" por seus crimes e enfrentou sentimentos de paranoia e medo enquanto aguardava o desfecho do caso. Ele vive com seus pais e duas irmãs, que, embora não aprovem seu comportamento, o apoiam.

Suas dívidas foram pagas, mas ele agora deve cerca de 1.500 libras para sua mãe. O juiz enfatizou a gravidade dos casos envolvendo drogas de classe A, mas decidiu suspender a sentença de Birkett devido às circunstâncias atenuantes, incluindo sua recuperação do vício e sua capacidade de manter emprego estável.

Birkett terá que cumprir 100 horas de trabalho não remunerado, 20 dias de reabilitação e uma ordem de comunidade. O dinheiro apreendido será doado para uma instituição de caridade local.