Commander, o cão de Biden, é expulso da Casa Branca

Commander, o pastor-alemão de 2 anos do presidente americano Joe Biden, foi recentemente retirado da Casa Branca, enquanto relatos indicam que o cão mordeu mais pessoas do que se sabia anteriormente.

Isso gerou preocupações entre os funcionários, que agora consideram o ambiente de trabalho na Casa Branca perigoso. Segundo uma fonte anônima da equipe de segurança secreta do presidente, "estamos além do ponto de nos preocuparmos com a quebra de confiança. Temos que nos manifestar", de acordo com NYPost.

Houve 12 incidentes documentados de mordidas envolvendo Commander nos últimos 12 meses, sendo 11 deles com funcionários do Serviço Secreto dos Estados Unidos. No entanto, fontes afirmam que o número real de incidentes é ainda maior, incluindo outros funcionários da Casa Branca que também foram vítimas da agressão do cão.

Nenhuma das fontes que revelaram esses incidentes quis se identificar, mas elas enfatizaram que os funcionários da residência executiva da Casa Branca estão entre as vítimas de Commander. O incidente mais recente ocorreu na segunda-feira passada, quando o cão mordeu um oficial uniformizado do Serviço Secreto, que foi tratado no complexo.

Segundo informações, o superintendente dos jardins da Casa Branca, Dale Haney, de 71 anos, também foi mordido pelo cão em 13 de setembro, como mostrou uma fotografia publicada pelo Daily Mail. As mordidas variaram em gravidade, com pelo menos uma vítima sendo hospitalizada com lacerações no braço e na coxa.

Um supervisor do Serviço Secreto teria alertado os agentes sobre os inúmeros incidentes envolvendo Commander durante o verão, descrevendo o trabalho como "hostil" e "perigoso".

Os agentes passaram a usar seus rádios para alertar uns aos outros quando o cão supostamente agressivo estava do lado de fora, evitando certas áreas ou entradas onde ele poderia estar.

De acordo com a porta-voz da primeira-dama Jill Biden, Elizabeth Alexander, Commander foi removido dos terrenos da Casa Branca. Alexander afirmou: "Ele não está atualmente no campus da Casa Branca enquanto avaliamos os próximos passos".

Este incidente segue o comportamento problemático do outro pastor-alemão da família Biden, Major, que também foi retirado de Washington, D.C., devido a ataques similares no ano passado.

Não está claro se a Casa Branca está mantendo um registro do número de mordidas atribuídas a Commander. Alexander afirmou que o presidente e a primeira-dama valorizam profundamente a segurança daqueles que trabalham na Casa Branca e agradeceram pela paciência e apoio do Serviço Secreto dos EUA enquanto buscam soluções para o problema.