Chá de bebê é cancelado pela avó e mãe toma uma atitude

Uma mãe decidiu compartilhar em detalhes como se vingou de sua sogra depois de descobrir que o chá de bebê de seu filho foi cancelado pela mãe de seu marido. Segundo ela, que buscou apoio no Reddit, a sogra se irritou ao saber que deveria pagar pela festa organizada por ela mesma.

Conforme o The Mirror, a mãe conta que a sogra esperava que ela utilizasse a poupança do bebê para pagar pelo chá de bebê oferecido pela avó. Diante da recusa, a mulher cancelou o evento sem se preocupar em avisar a nora. No entanto, a vingança veio diretamente pelo telefone celular da avó.

“Minha sogra nunca gostou de mim, ela sempre ligava para os familiares para falar mal de mim e então todos começaram a me tratar de forma diferente. Ela só não falou para todos que o telefone dela está em meu nome e que sou eu quem paga a conta”.

Para se vingar, ela utilizou o fato da conta estar em seu nome para modificar o nome da linha de telefone da sogra, trocando para seu próprio nome. “Ela ficou irritada que ninguém atendia suas ligações e demorou um bom tempo para perceber o motivo enquanto eu comemorava quieta no meu canto”.

Não foi o primeiro confronto

Segundo a mulher, este não foi o único confronto que teve com sua sogra ao longo dos 20 anos em que está ao lado de seu marido, a diferença é que ela foi aprendendo a impor limites sem precisar recorrer a pequenas vinganças.

“Aprendi a estabelecer limites e a me defender. Foi passivo-agressivo da minha parte, mas foi o melhor que eu consegui fazer na época em que tudo aconteceu. Eu apenas tentei amenizar uma situação ruim”.

Entre os usuários do Reddit, vários disseram que tentariam resolver a situação de outra forma.

“Eu teria sido mais mesquinho e cancelado a linha telefônica dela”, comentou uma pessoa.

“Eu colocaria restrições da mesma forma que se faz com uma criança, impondo limites de tempo e tudo mais”, finalizou outra.