Casal é acusado de fugir sem pagar por casamento

Moreno Prioretti, 40 anos, e sua esposa Andrae Svenja, 25 anos, estão sendo acusados ​​de fugir sem pagar a conta de 8.000 libras de sua recepção de casamento, deixando o proprietário do Ristorante La Rotonda, em Frosinone, Itália, à beira da falência. Enzo Fabrizi, dono do restaurante, alega que o casal e seus 80 convidados se deliciaram com um banquete no restaurante de frutos do mar, mas se recusaram a pagar a despesa, ameaçando a sobrevivência de seu pequeno negócio, diz o Mirror.

O Caso

Fabrizi afirmou que Prioretti e sua esposa inicialmente insistiram que pagassem integralmente, mas ele alegou que recebeu apenas um depósito de cerca de 2.800 libras antes do evento.

Após a festa, quando Fabrizi foi cobrar o restante, descobriu que o casal havia saído fugido do país. A situação desencadeou uma investigação policial que envolveu autoridades italianas e alemãs.

Ristoratore beffato, gli sposi non pagano e fuggono in Germania. Parlano il titolare della "Rotonda" di Boville Ernica, Enzo Fabrizi, e il legale Luigi Tozzi #ANSA pic.twitter.com/JNC7xDMiYW — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 2, 2023

As autoridades alemãs e italianas uniram forças para localizar o casal, mas Prioretti afirma ter pago a conta pendente. No entanto, Fabrizi insiste que ainda não recebeu o montante devido e mantém a sua queixa policial.

O restaurante enfrentou sérias dificuldades financeiras, pois as 8.000 libras não poderiam pagar poderia forçá-lo a declarar falência, afetando fornecedores e despesas gerais.

O advogado de Prioretti, Antonio Ceccani, contestou a alegação de Fabrizi, reiterando que a conta pendente seria metade do valor afirmado pelo proprietário do restaurante. Segundo Ceccani, seu cliente pagou uma parte da despesa antes do casamento e o restante após seu retorno da Alemanha.

A situação continua sob investigação, enquanto o Ristorante La Rotonda enfrenta incertezas financeiras. Este caso ilustra a importância de acordos claros e pagamentos pontuais em eventos.