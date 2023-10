Cãozinho abandonado ganha nova casa após vídeo emocionante no TikTok

Quando o vídeo do cachorro Steven Tyler se tornou viral no TikTok, nem ele, nem os cuidadores do abrigo que o acolheram imaginavam como essa história emocionante se desdobraria. Este amigável cãozinho tinha sido abandonado e passou dias olhando tristemente por uma janela de vidro, na esperança de encontrar um novo lar. A empatia dos internautas, no entanto, trouxe um final feliz para ele.

No vídeo original compartilhado no TikTok, Steven é visto balançando o rabo com um olhar carente, implorando por um lar cheio de amor. A legenda revelava que o único momento em que ele deixava a janela era para se deitar ao lado de seu colega de abrigo, que também ansiava por uma família.

A comoção online foi imensa, com internautas enviando votos para que Steven e seu amigo encontrassem um lar amoroso para o resto de suas vidas. Esses desejos foram atendidos. O abrigo logo anunciou que Steven Tyler finalmente encontrou sua família.

Steven foi acolhido pelo abrigo Bradshaw Animal Shelter, na Califórnia, em julho. O vídeo, compartilhado no TikTok em setembro, foi assistido incríveis 645 mil vezes e chegou aos olhos de uma família disposta a dar a ele um novo lar.

A família visitou Steven, incluindo seu novo irmão, Tahoe, que também foi resgatado. O abrigo compartilhou a emoção desse final feliz nas redes sociais, relatando que assim que se conheceram, a família sabia que Steven, agora rebatizado como Donner, voltaria para casa com eles.

No entanto, enquanto celebramos histórias como essa, é importante lembrar que casos de animais abandonados são um problema sério em todo o mundo.

No Brasil, de acordo com o Instituto Pet Brasil (IPB), o número de animais em condições vulneráveis aumentou de 3,9 milhões para 8,8 milhões entre 2018 e 2020, de acordo com seu estudo mais recente, intitulado “Animais em Condição de Vulnerabilidade” (ACV).

Os principais motivos para o abandono incluem problemas de comportamento dos cães (46,8%), falta de espaço nas casas dos tutores (29,1%), incompatibilidade de estilo de vida (25,4%), e a discrepância entre as expectativas ao adotar um animal e a realidade dos cuidados necessários (14,9%). Questões financeiras também são citadas como um fator significativo nesse cenário preocupante.

Vamos lembrar de tratar nossos amigos peludos com amor e respeito, garantindo que cada animal tenha a chance de encontrar um lar feliz e amoroso. Unidos, podemos fazer a diferença na vida desses animais indefesos.

