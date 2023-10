Bebê de 2 meses com longas madeixas viraliza secando os fios

Prepare-se para se encantar com este adorável bebê de 2 meses, que está fazendo sucesso na internet ao secar seus cabelos. O vídeo dos pais orgulhosos, compartilhando o momento em que secam os cabelos da bebê, ganhou enorme popularidade, acumulando mais de 1,8 milhão de visualizações.

No vídeo, os pais brincam de fazer uma “chapinha” no cabelo da filhinha, com o aparelho desligado, enquanto ela parece adorar a brincadeira, mesmo com o frio do sul do país. O pai comenta brincando: “Dá para fazer um rabo de cavalo”.

Os papais, Thiago e Jessika Amaral, se divertem com sua filha Bella, com uma quantidade impressionante de cabelos para sua idade. E é justamente essa cabeleira que tem chamado a atenção de todos.

No vídeo viral, o pai segura a bebê enquanto a mãe cuidadosamente usa o secador. Antes de começar a brincadeira, os pais consultaram um médico para garantir que era seguro usar o secador com a bebê.

Reprodução @thlagoAmaral

Em apenas 20 segundos, Bella demonstra o quanto adora esse momento de diversão com seus pais. O primeiro vídeo, mostrando a bebê com seus cabelos volumosos, foi publicado há um mês, e desde então, os pais notaram como o cabelo dela cresceu rapidamente. “Olhem como esses cabelos cresceram”, disse o pai, imitando a voz da bebê.

A reação nas redes sociais foi variada. Além dos comentários positivos, houve algumas críticas. No entanto, os pais explicaram que procuraram orientação da pediatra antes de usar o secador na bebê. Thiago compartilhou: “Consultamos nossa pediatra, e como a Bella tem bastante cabelo e o clima aqui no Sul é muito frio, ela autorizou o uso do secador a uma certa distância, com temperatura média e secagem rápida. Portanto, se você tem ou terá um bebê com muito cabelo, não se preocupe”.

Alguns seguidores brincaram com a situação, comentando que ficaram um tempo olhando para ter certeza se era um bebê de verdade. Outros ficaram admirados com a calma da bebê, chegando a pensar que ela parecia uma boneca. A fofura de Bella conquistou a todos, tornando-a uma sensação nas redes sociais.”

Fonte: Só Notícia Boa

