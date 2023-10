As últimas palavras de piloto antes de avião cair

Cinco anos após um dos piores desastres aéreos da história recente, as palavras finais do piloto da Lion Air no fatídico voo que matou todas as 189 pessoas a bordo foram reveladas. Em 29 de outubro de 2018, o voo da Boeing MAX 8 decolou de Jacarta e caiu no Mar de Java apenas 13 minutos depois.

No início do voo, ficou evidente que algo estava errado, quando o capitão pediu ao copiloto que consultasse o manual do avião para lidar com uma situação anormal. Logo depois, a tripulação percebeu que o avião estava voando de forma instável.

As gravações da caixa-preta revelam a agonia da tripulação, que lutou por nove minutos para entender e controlar a aeronave. Segundos antes do impacto, o piloto ficou em silêncio, enquanto o copiloto foi ouvido dizendo: "Allahu Akbar", que significa "Deus é grande" em árabe.

Destroços e restos humanos foram encontrados, mas 64 vítimas permaneceram desaparecidas por quase um mês.

As investigações revelaram que o piloto tentou mais de 20 vezes desligar o computador de bordo, mas não conseguiu. Problemas de design, manutenção e falta de treinamento da tripulação contribuíram para a tragédia. O avião não detectou um aviso de erro de software crítico e o primeiro oficial não estava ciente dos procedimentos adequados, relatou o Mirror.

O relatório concluiu que o projeto e a certificação da aeronave eram inadequados, e o governo australiano proibiu seus funcionários de voar com a Lion Air após o acidente.

Esse foi o primeiro de dois incidentes fatais envolvendo o 737 MAX 8. O segundo ocorreu em março de 2019, quando um avião da Ethiopian Airlines do mesmo modelo caiu logo após a decolagem, matando todas as 159 pessoas a bordo. A gravidade dos problemas levou à paralisação de todos os modelos 737 MAX por 21 meses.