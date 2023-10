Animais escapam em voo caótico: lontras e ratos mordem tripulação e surpreendem passageiros

Um voo comercial entre Tailândia e Taiwan se transformou em um cenário caótico quando uma lontra e um rato escaparam de uma bolsa de mão, mordendo membros da tripulação e deixando passageiros aterrorizados. O fato ocorreu a 15.000 pés de altitude, causando o incidente uma operação de resgate inusitada dentro da aeronave do Viet Jet, diz The Sun.

Caos no céu

No vídeo, tripulantes são vistos tentando capturar os animais, enquanto os passageiros se encolhem em seus assentos. A lontra, encontrada sob um assento, foi contrabandeada por uma passagem chinesa. A mulher, agora sob investigação, teria admitido sua culpa após uma negociação com a equipe, durante as quais foram descobertas outras criaturas, incluindo tartarugas vivas.

Autoridades agora estão analisando como os animais foram contrabandeados pelo Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi. As tartarugas serão mantidas em quarentena, enquanto outras espécies estão passando por verificações antes do descarte adequado. O passageiro envolvido pode enfrentar multas graves por suas ações.

Escaped smuggled rat, otter terrorize passengers on flight to Taiwan https://t.co/ZbIrhRYViP pic.twitter.com/7mrxbgrgoy — New York Post (@nypost) October 5, 2023

Esse episódio bizarro levanta sérias preocupações sobre a segurança nos aeroportos e destaca a necessidade de medidas rigorosas para evitar o contrabando de animais em aviões. As autoridades continuam a investigar, enquanto passageiros e tripulação se recuperam do susto inesperado a bordo.