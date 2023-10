Veja o que você pode fazer no Metrô de Londres e lhe custar mil libras de multa

O Metrô de Londres é o meio de transporte escolhido por milhões de pessoas todos os dias na capital da Inglaterra. No entanto, muitos podem não estar cientes de uma regra de etiqueta que, se quebrada, pode resultar em uma multa considerável.

A regra em questão diz respeito ao uso das escadas rolantes presentes em várias plataformas do metrô londrino. Enquanto algumas estações, como Kings Cross ou Vauxhall, possuem elevadores, muitas dependem exclusivamente de escadas convencionas e rolantes.

Aqui está o ponto crucial: ao usar uma escada rolante, é fundamental lembrar de permanecer do lado direito. Essa prática permite que outros passageiros que estão com pressa passem pelo lado esquerdo, algo comum quando estão correndo para pegar o próximo trem.

O que muitos não sabem é que essa regra não é apenas uma norma social, mas também faz parte das leis que mantêm o funcionamento eficiente da rede de transporte da Transport for London (TfL), conforme relata o MyLondon.

Multa

Embora possa parecer rigoroso, se você for pego quebrando a regra de "ficar à direita", pode estar sujeito a uma multa impressionante de mil libras (quase R$ 6.300). A frequência com que essa lei é aplicada pode variar, mas o risco existe, então seguir a orientação dos sinais postados nas estações é uma boa ideia.

De acordo com os regulamentos ferroviários estabelecidos pela TfL sob a Lei da Autoridade da Grande Londres de 1999, "nenhuma pessoa deve usar qualquer escada rolante na ferrovia a menos que esteja parada ou andando na direção pretendida para a viagem. As pessoas devem manter-se à direita das escadas rolantes quando não estiverem subindo, descendo ou se movendo ao longo delas."

Se essa regra for infringida, a pessoa terá cometido uma infração e "poderá ser passível de uma penalidade que não exceda o nível três na escala padrão". Uma multa de nível três equivale a um máximo de mil libras.

Metro-de-Londres-fedi-Pixabay

Imagem: Fedi/Pixabay

Outras regras

Além da regra das escadas rolantes, existem outras normas que os passageiros do Metrô devem seguir rigorosamente. Por exemplo, os passageiros são orientados a permitir que outros saiam do trem antes de entrar, sob pena de multa.

Além disso, é proibido entrar, tentar entrar ou permanecer no Metrô se estiver embriagado ou sob a influência de drogas controladas, sujeito a uma penalidade de mil libras. A lei também estabelece que é proibido deixar lixo ou cuspir nas instalações ferroviárias.

Embora as regras possam parecer rígidas, elas visam garantir a segurança e o bom funcionamento do sistema de transporte público de Londres, além de proporcionar uma experiência agradável para todos os passageiros. Portanto, ao viajar no Metrô de Londres, é fundamental respeitar essas diretrizes, segundo o Daily Star.