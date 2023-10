Sinais de que o colchão pode estar perturbando seu sono; e o que se pode fazer

Dormir em um colchão firme aumenta em 78% as chances de se ter uma noite de sono ruim, de acordo com dados do Sleep Doctor. E esse não é o único problema que pode estar perturbando seu descanso.

É comum as pessoas não saberem qual tipo de colchão é mais adequado para suas preferências de conforto e necessidades de suporte, de acordo com a Dra. Shelby Harris, diretora de saúde do sono no Sleepopolis, um site de conhecimento sobre sono.

"A maioria das pessoas também pode não estar ciente da ampla variedade de opções de colchões disponíveis, cada um projetado para diferentes estilos de sono e preferências", disse ela.

A escolha do seu colchão pode fazer toda a diferença na qualidade do seu sono, concordam os especialistas.

Aqui estão seis sinais de que seu colchão pode precisar ser substituído:

1. Acordar com dores e desconforto

Acordar com dores no corpo de manhã é um sinal comum de que o colchão está afetando negativamente o sono, de acordo com a Dra. Harris.

2. Dificuldade em adormecer

Os mesmos motivos que causam dores e desconforto também podem levar a interrupções no sono, tornando difícil adormecer e aumentando as chances de despertares noturnos.

Acordando-cansado-2-Andrea-Piacquadio-Pexels

Imagem: Andrea Piacquadio / Pexels

3. Colchão velho

A vida útil média de um colchão geralmente varia de 5 a 10 anos, de acordo com a Dra. Harris. No entanto, isso pode variar dependendo da qualidade, uso e manutenção do colchão.

4. Acordar com dor no pescoço

A dor no pescoço ao acordar pode estar relacionada a um travesseiro de baixa qualidade. É essencial manter o pescoço alinhado durante o sono.

Dor-no-pescoco-Kindel-Media-Pexels

Imagem : Kindel Media / Pexels

5. Sintomas de alergia

À medida que os colchões envelhecem, acumulam mais alérgenos, como mofo, ácaros e pelos de animais de estimação. Isso pode piorar os sintomas de alergia, especialmente durante o sono.

6. Desgaste

Desgaste visível, como afundamento, rasgos, molas expostas, manchas e outros danos físicos, indicam que é hora de investir em um novo colchão.

Escolher o colchão certo é crucial para uma boa noite de sono. Considere suas necessidades específicas de conforto, suporte, durabilidade e custo, além de eventuais problemas de sono que você possa ter. Investir em um bom colchão é investir na sua saúde e bem-estar, levantou o The New York Post.