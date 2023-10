Nova York abre portas para licenças de venda de maconha

Em um anúncio surpreendente na quarta-feira (4/10), a governadora de Nova York, Kathy Hochul, revelou mudanças significativas nas regras de licenciamento de venda de maconha no Estado. A principal novidade é que praticamente qualquer pessoa poderá solicitar uma licença para vender maconha legalmente, a partir do próximo ano.

ryan-lange-lVLd6z5oVy8-unsplash

Imagem: Ryan Lange/Unsplash

Anteriormente, apenas indivíduos com condenações criminais relacionadas à maconha eram elegíveis para obter uma licença de venda de maconha em Nova York. No entanto, a baixa emissão de licenças oficiais - apenas 24 desde o início das vendas legais de maconha, em 2022 - e o aumento das lojas ilegais levaram a uma revisão radical das políticas.

A governadora também destacou a inclusão de grupos de veteranos com deficiência, empresas de propriedade de minorias e agricultores em dificuldades. Esses grupos receberão metade das novas licenças durante o próximo período de solicitação, que se estenderá pelos próximos dois meses.

Enquanto o governo de Nova York abre portas para uma maior participação na indústria de maconha, medidas mais rigorosas estão sendo tomadas contra o mercado ilegal. A recente apreensão de mais de 8.500 quilos de produtos ilícitos de cannabis, avaliados em mais de US$ 42 milhões, mostra o compromisso das autoridades em reprimir o comércio ilegal de maconha, informou o NYpost.

As operações de repressão desta semana resultaram na apreensão de quase 150 quilos de produtos de maconha no valor de cerca de US$ 600 mil, demonstrando a determinação em punir os infratores com multas substanciais e fechamento de lojas.

Além disso, o governo de Nova York está expandindo seus esforços de cooperação com as autoridades locais para buscar ordens de bloqueio contra empresas que vendem maconha ilegalmente. Também foi anunciada uma nova iniciativa multiagências para combater operadores ilegais por violações trabalhistas, aumentando consideravelmente as multas e penalidades que enfrentarão.

Essas mudanças vêm após a aprovação de uma lei estadual que conferiu ao Escritório de Gestão de Cannabis e ao Departamento de Tributação e Finanças poderes adicionais para combater negócios de cannabis não licenciados.

Com apenas 24 lojas de maconha licenciadas em todo o Estado, enquanto estimativas apontam para até 1.500 lojas ilegais na cidade de Nova York, as mudanças são vistas como um esforço para equilibrar a indústria de maconha e combater o mercado ilegal.

A governadora Kathy Hochul enfatizou seu compromisso em criar uma indústria de maconha equitativa, que invista em comunidades e corrija os erros do passado. Além disso, ela anunciou parcerias para treinar funcionários do governo local a fecharem lojas de maconha não licenciadas de forma eficaz, sem a necessidade de petições judiciais. Também serão investigadas violações no local de trabalho relacionadas ao comércio ilegal de maconha.