Namorada esfaqueia namorado no coração: "ele chegou assim"

Uma tragédia chocante abalou Liverpool (Inglaterra), quando Natalie Bennett, de 47 anos, foi condenada por homicídio após esfaquear seu namorado, Kasey Anderson, de 24 anos, no coração. O terrível incidente ocorreu em 11 de março deste ano, deixando a comunidade local perplexa e consternada.

Os detalhes macabros do caso foram apresentados perante o Tribunal da Coroa de Liverpool, onde ficou claro que Bennett atacou Anderson do lado de fora de sua casa em Carr Lane East, Croxteth. Segundo a ré, seu motivo foi que ele "chegou assim". Testemunhas relataram ter ouvido "vozes elevadas" vindas da propriedade no início da manhã, o que levou os vizinhos a chamarem a polícia.

Anderson, gravemente ferido e desesperado por ajuda, ligou para o serviço de emergência enquanto estava na porta de casa. Suas palavras eram angustiantes, pois ele repetia que estava morrendo, mas não sabia quem o havia esfaqueado nem onde estavam. Bennett, por sua vez, assumiu a chamada, alegando que as facadas eram superficiais e que Anderson havia "chegado assim".

No entanto, a gravidade dos ferimentos de Anderson se tornou evidente quando ele foi levado ao Hospital Aintree. Apesar dos esforços dos médicos em uma cirurgia que visava salvar sua vida, ele faleceu 20 dias depois, pouco mais de uma semana antes de completar 25 anos.

Os ferimentos incluíam não apenas facadas superficiais, mas também uma facada profunda no peito, que danificou seu pulmão esquerdo e o coração.

Durante o julgamento, a defesa de Bennett argumentou que ela agiu em legítima defesa após um ataque de Anderson. Ela afirmou que o golpe de faca foi um ato de desespero, e que ela ainda o amava profundamente. No entanto, o tribunal considerou que as evidências médicas e as imagens da campainha da casa do vizinho contavam uma história diferente.

A família de Anderson e os jurados reagiram com emoção ao veredicto, enquanto Bennett aguarda sua sentença, que será proferida em 10 de novembro. O juiz Denis Watson KC declarou que a única sentença possível é a prisão perpétua, encerrando assim esse trágico capítulo de violência doméstica que chocou a comunidade de Liverpool.