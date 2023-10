Mulher exige que parceiro de desfaça de sua motocicleta após engravidar

Um homem usou o Reddit, a fim de desabafar sobre o conflito enfrentado entre ele e a namorada. De acordo com ele, por meio do usuário u/Ok-Station-1415, sua parceira exigiu que ele vendesse sua motocicleta assim que engravidou. No entanto, não se trata de uma opção para o rapaz.

“Minha namorada e eu estávamos tentando ter um filho e tivemos sucesso, ela está grávida de dois meses. [Em uma de nossas saídas], ela me disse que esperava que eu vendesse minha motocicleta em breve, porque era um hobby muito perigoso ter um futuro pai”, iniciou o texto na plataforma.

“Eu disse a ela que não faria isso, já que ando de bicicleta há 10 anos e estou perfeitamente bem e ela está reagindo exageradamente. Ela me disse que isso era algo que ela não iria ceder e que eu tinha que fazer isso”, continuou o texto.

Reação na web

Antes de finalizar o desabafo, o rapaz contou ter dito à parceiro que não se tratava de uma escolha dela.

“Falei que não iria desistir de meus hobbies só porque estava prestes a me tornar pai e que ela deveria ter mencionado isso quando decidimos começar a tentar ter um filho”, finalizou.

“Você está certo ao dizer que ela deveria ter mencionado que isso era um obstáculo para ela. Ela não está errada sobre a ‘preocupação’ geral de que um novo pai tenha hobbies perigosos”, observou um internauta.

“Sim, ela deveria ter esclarecido isso quando vocês dois estavam tentando engravidar, mas eu também ficaria com medo de me tornar uma mãe solteira viúva se meu parceiro andasse de motocicleta. Tudo o que ouço dos meus amigos do hospital é a frequência com que vêem estes acidentes e como são horríveis. Boa sorte”, escreveu uma usuária da rede social.