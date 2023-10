Mulher é demitida após insultar turistas alemães em trem

Uma mulher de Nova Jersey (EUA) enfrentou repercussões severas após um vídeo viralizar, mostrando seu comportamento inaceitável em um trem com destino a Nova York. Brianna Pinnix, de 30 anos, que trabalhava como especialista em aquisição de talentos na Capital Rx, foi demitida após repreender agressivamente um grupo de turistas alemães.

O incidente ocorreu em um trem da New Jersey Transit, de acordo com o NYpost, que inicialmente reportou o caso. No vídeo, Pinnix, visivelmente embriagada, abordou os turistas do sexo masculino, perguntando-lhes se eram alemães e exigindo que repetissem o que haviam dito. O namorado de Pinnix tentou contê-la, alertando-a sobre as consequências, mas sem sucesso.

A Capital Rx emitiu uma declaração pública afirmando que mantém uma política de tolerância zero para comportamentos preconceituosos ou discriminatórios e que, após revisão das circunstâncias, tomou a decisão de demitir Brianna Pinnix. A empresa se desculpou com aqueles que foram afetados pelo incidente, destacando que as ações de Pinnix não refletem os valores da empresa.

Além da demissão, Pinnix também enfrentou repercussões nas redes sociais, com contas associadas a seu nome sendo apagadas após o vídeo embaraçoso e xenofóbico se tornar público no Reddit. Nas imagens, os turistas parecem ignorar as provocações de Pinnix, enquanto outros passageiros observam a cena desconfortável.

A New Jersey Transit está investigando o incidente, embora não tenha confirmado se ele ocorreu em um de seus trens. Enquanto isso, nas redes sociais, muitos comentaram sobre o comportamento de Pinnix, expressando preocupação com sua relação e pedindo que seu namorado a deixasse. O vídeo serve como um lembrete das consequências que podem resultar de comportamentos inadequados em locais públicos e nas mídias sociais.